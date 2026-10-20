Escape room misteriose, borghi dalle atmosfere inquietanti, parchi horror, dolci in edizione limitata e oggetti pop da collezionare: ecco le idee per celebrare Halloween con un pizzico di ironia e tanta voglia di divertirsi

Chi l'ha detto che Halloween sia una festa soltanto per bambini? Tra atmosfere da film horror, esperienze immersive e oggetti curiosi da portare a casa, anche gli adulti possono concedersi qualche brivido, riscoprendo il piacere di giocare e lasciarsi sorprendere.

Ottobre, del resto, è il momento perfetto per organizzare una serata diversa dal solito, partire per un weekend all'insegna del mistero o trasformare il salotto in un piccolo rifugio gotico.

E se non avete voglia di travestirvi, nessun problema: basta scegliere l'esperienza giusta, magari accompagnata da un cocktail a tema e da qualche decorazione decisamente fuori dall'ordinario.

Ecco le idee più spooky da provare per festeggiare Halloween 2026.

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Escape room e giochi di mistero

Dimenticate la solita cena fuori: per trascorrere una serata diversa con gli amici, le escape room a tema horror sono un'alternativa che mette alla prova intuito, nervi saldi e capacità di collaborare. Tra enigmi da risolvere, indizi nascosti e ambientazioni inquietanti, l'obiettivo è trovare una via d'uscita prima che scada il tempo. E quando la storia si ispira a fatti realmente accaduti, il confine tra finzione e realtà può diventare ancora più sottile.

Tra le novità del 2026 c'è La Cantina del Matto, l'escape room organizzata a Montelupone, nelle Marche, nell'ambito dell'Halloween Mystery Fest, dal 30 ottobre al 1° novembre. L'esperienza si svolge nella cantina di un palazzo settecentesco ed è ispirata a una vicenda realmente accaduta proprio in quegli spazi. I partecipanti hanno un'ora per risolvere gli enigmi e seguire gli indizi, con turni distribuiti nelle tre giornate e la possibilità di scegliere tra italiano e inglese.

Parchi horror ed esperienze immersive: quando il brivido diventa spettacolo

Per chi ama i film horror e non si accontenta di guardarli sul divano, Halloween è l'occasione giusta per entrare letteralmente in un'altra dimensione. Case infestate, labirinti, percorsi al buio e scenografie cinematografiche trasformano la paura in un'esperienza da condividere, tra adrenalina e risate liberatorie.

Dal 23 ottobre al 1° novembre 2026, le Ciminiere di Catania ospitano Halloween Park, un grande parco tematico con attrazioni immersive, spettacoli e installazioni ispirate all'immaginario horror. Tra le proposte annunciate ci sono la Casa Infestata, labirinti, l'Halloween Horror Circus, l'Hologram Phantom Show, arene di realtà virtuale e un cinema. Il biglietto comprende le attrazioni previste dal programma, senza limiti di accesso durante la permanenza nel parco.

Per chi preferisce un'esperienza al chiuso e più sensoriale, a Milano il Museum of Senses propone per tutto ottobre una speciale Spooky Quest. La sfida invita a seguire indizi e osservare dettagli durante la visita alle oltre 30 esperienze interattive del museo. È un'alternativa da considerare per un pomeriggio con gli amici o un appuntamento diverso dal solito, soprattutto quando il meteo autunnale non invoglia a stare all'aperto. I laboratori creativi del programma sono invece rivolti ai visitatori più piccoli: per un itinerario pensato agli adulti, il percorso sensoriale resta il punto di interesse principale.

Halloween 2026: borghi misteriosi e passeggiate notturne tra antiche leggende locali

Se preferite un'atmosfera più suggestiva che spaventosa, potete approfittare del weekend di Halloween per organizzare una gita fuori porta. In autunno, i borghi storici, i sentieri nei boschi e le antiche leggende locali diventano lo scenario ideale per passeggiate serali, racconti popolari e spettacoli itineranti.

Oltre alla Cantina del Matto, Montelupone ospita dal 30 ottobre al 1° novembre l'Halloween Mystery Fest, che trasforma il centro storico in un percorso tra storia e fantasia. Tra gli appuntamenti figurano i Mystery Tour, durante i quali una guida in costume accompagna i visitatori tra vicoli, storie vere, fantasmi e leggende, con un finale nelle grotte settecentesche.

Un'altra proposta arriva dalla Carnia, in Friuli-Venezia Giulia, dove il 31 ottobre e il 1° novembre è in programma Anime migranti, un'esperienza serale a Paluzza che recupera l'atmosfera della tradizione locale della Not dalis Muars, la notte delle zucche intagliate. Dalle 20, i partecipanti si incamminano tra boschi e radure nei dintorni dell'antica Torre Moscarda, accompagnati da lanterne, racconti popolari e memorie della montagna.

Il finale è dedicato anche alla gastronomia locale, con la possibilità di assaggiare i cjarsòns, ravioli carnici dal ripieno che combina sapori dolci e salati. Un'idea per chi vuole vivere Halloween in modo meno convenzionale, tra folklore, natura e tradizioni che precedono di molto l'immaginario contemporaneo della festa.

Zucche, campi autunnali e scenografie da fotografare

Non tutte le esperienze spooky devono svolgersi di notte. I campi di zucche sono diventati una delle mete autunnali più amate anche da chi cerca semplicemente una giornata all'aria aperta, tra scenografie stagionali, installazioni e prodotti agricoli. Il consiglio è scegliere un pumpkin patch che offra qualcosa in più della classica foto tra le zucche: raccolta, laboratori, punti ristoro o attività che permettano di trascorrere qualche ora senza fretta.

Tra gli indirizzi da valutare ci sono Shirin, a Ornago, e Flover Farm, a Bussolengo, oltre a PuraVida Farm, in provincia di Pavia, e Tulipania, a Bonate Sopra. Le date di apertura e le attività possono cambiare da una struttura all'altra: prima di organizzare la gita, conviene verificare il calendario aggiornato, soprattutto per le giornate successive al 31 ottobre. Alcuni campi prolungano infatti la stagione fino ai primi giorni di novembre.

Una maratona horror al cinema, per riscoprire i grandi cult

A volte, per celebrare Halloween, basta una sala buia e un grande classico del cinema horror. Le proiezioni speciali e le rassegne dedicate al genere sono una buona alternativa alle feste in maschera, soprattutto per chi ama riscoprire sul grande schermo film che hanno fatto la storia della paura.

A Milano, la Cineteca propone Halloween - La notte delle streghe di John Carpenter sabato 31 ottobre 2026 alle 21, in versione originale con sottotitoli italiani. Il film del 1978, con la sua atmosfera inquietante e la colonna sonora diventata iconica, è una scelta perfetta per entrare nello spirito della ricorrenza. Il giorno successivo, domenica 1° novembre alle 15, è in programma anche Grosso guaio a Chinatown, sempre di Carpenter, per chi preferisce mescolare avventura, ironia e creature soprannaturali.

A Cinemazero, a Pordenone, la rassegna Cinebrividi accompagna invece il pubblico verso la notte di Halloween con appuntamenti dedicati all'horror contemporaneo e ai cult. Il 31 ottobre è previsto Scream di Wes Craven, alle 20.45: un'occasione per rivedere uno dei film che hanno rivoluzionato il genere, giocando con i suoi cliché e con le aspettative degli spettatori.

Per chi ama il cinema, l'idea è semplice: scegliere un titolo, coinvolgere gli amici e lasciare che il brivido arrivi direttamente dal grande schermo.

Halloween 2026: una casa dall'atmosfera gotica, senza trasformarla in una dimora infestata

Se l'idea è organizzare una serata a tema tra adulti, le decorazioni possono fare la differenza. Al posto delle classiche ragnatele finte e dei festoni colorati, si può giocare con una palette più sofisticata, tra nero, bordeaux, viola scuro e tocchi di arancione. Qualche zucca intagliata, fantasmi, candele, tovaglioli dalle stampe gotiche e bicchieri particolari sono sufficienti per apparecchiare una tavola d'effetto.

Per completare l'atmosfera, si può preparare un piccolo angolo dedicato ai cocktail, con stampi per ghiaccio a forma di teschio, bicchieri fumé e accessori da bar dalle silhouette insolite.

Chi ama mettersi alla prova può aggiungere un gioco investigativo da tavolo o un murder mystery game, così da trasformare la serata in un'esperienza interattiva senza dover uscire di casa. L'idea originale? Chiedere a ogni invitato di portare un oggetto misterioso da scambiare, oppure organizzare una piccola gara per il gadget più insolito.

Gadget e decorazioni: piccoli oggetti per un Halloween da grandi

Per un regalo di Halloween che non finisca dimenticato in un cassetto a novembre, il segreto è scegliere oggetti che abbiano una funzione anche durante il resto dell'anno. La tecnologia incontra così l'estetica pop, tra display personalizzabili, piccoli accessori da scrivania e oggetti da collezione ispirati al mondo del fantastico.

Un esempio è il Divoom Ditoo-Pro, un altoparlante Bluetooth che ricorda un piccolo computer degli anni Ottanta, completo di tastiera e joystick. Il display LED può essere personalizzato con animazioni pixel art, fantasmini, zucche e messaggi a tema Halloween. Passata la festa, basta cambiare grafica per trasformarlo in un orologio, una sveglia o un accessorio colorato da tenere sulla scrivania.

Per chi ama costruire e collezionare, anche i set a tema case infestate sono un'idea interessante. La LEGO Creator 3 in 1 Villa spettrale, per esempio, permette di assemblare una scenografia gotica da esporre durante tutto l'anno. È sicuramente un regalo adatto a chi apprezza i mattoncini, le costruzioni elaborate e gli oggetti che diventano parte dell'arredamento.