Da Jenna Ortega a Billie Eilish, passando per Jessica Chastain, Ariana Grande e Taylor Swift: il bob è il taglio di capelli del momento.

C'è un taglio di capelli che continua a conquistare le celebrities, trasformandosi in uno dei protagonisti assoluti delle tendenze beauty del 2026. È il bob, il caschetto che attraversa epoche e generazioni, tornando ogni volta con una nuova interpretazione. Dalle versioni più corte e geometriche a quelle morbide, spettinate e ricche di movimento, il taglio si conferma una delle alternative più interessanti per chi desidera dare una svolta al proprio hair look.

A renderlo ancora più desiderabile è la sua capacità di adattarsi a stili e personalità differenti. C'è chi lo sceglie per valorizzare un'immagine sofisticata, chi lo interpreta in chiave rock e chi, invece, gioca con volumi e lunghezze per renderlo più contemporaneo. A dimostrarlo sono le ultime trasformazioni delle star, che sembrano aver trovato nel bob il taglio perfetto per inaugurare una nuova stagione.

Bob haircut, cos'è il taglio di capelli che piace alle celebrities

Il bob, conosciuto anche come caschetto, è un taglio caratterizzato da una lunghezza generalmente compresa tra il mento e le spalle, con una linea che può essere più o meno netta a seconda della versione scelta. La sua caratteristica principale è la versatilità: può essere realizzato con una struttura piena e compatta, con scalature che alleggeriscono le lunghezze oppure con una forma più morbida, pensata per accompagnare il movimento naturale dei capelli.

Tra le interpretazioni più amate c'è il blunt bob, dalla linea precisa e dalle punte pari, ideale per un risultato pulito e contemporaneo. Il micro bob, invece, si distingue per una lunghezza più corta, spesso appena sotto gli zigomi o all'altezza del mento. Il soft bob punta su una silhouette meno rigida, mentre il messy bob gioca con texture spettinate e ciocche irregolari.

Non mancano poi le versioni più lunghe, come il long bob o lob, che sfiorano le spalle e rappresentano una soluzione intermedia per chi non vuole rinunciare completamente alle lunghezze.

Il risultato? Un taglio che non ha bisogno di una sola interpretazione e che, proprio per questo, continua a essere protagonista dei red carpet e dei look più osservati.

Jenna Ortega, il nuovo bob corto è una vera trasformazione

Jenna Ortega è tra le celebrities che hanno recentemente scelto di sperimentare con una lunghezza decisamente più corta. L'attrice ha debuttato il 22 ottobre 2026 con un nuovo bob in occasione della sua cover story per Vogue, mostrando una versione diversa rispetto ai capelli lunghi che aveva sfoggiato negli ultimi mesi.

Il nuovo taglio, che segna una delle trasformazioni più evidenti degli ultimi anni, si inserisce perfettamente nel suo percorso beauty, da sempre caratterizzato da un'estetica dark e da una certa attitudine a sperimentare.

La chioma corta incornicia il viso e lascia spazio a una silhouette più leggera, con un risultato contemporaneo che si allontana dall'immagine associata al personaggio di Wednesday Addams. Una scelta che conferma la capacità dell'attrice di reinterpretare il proprio stile anche attraverso i capelli.

Per il momento, il nuovo bob di Jenna Ortega è documentato nella sua recente cover story e non va confuso con le precedenti trasformazioni realizzate attraverso styling o acconciature raccolte.

Billie Eilish, il bob ramato più cool dell'autunno

Anche Billie Eilish ha deciso di dare una nuova direzione alla propria immagine, mostrando un caschetto corto e scalato che accompagna il suo recente cambio di colore.

La cantante ha debuttato con il nuovo look su Instagram il 22 ottobre, attraverso un video in cui mostra la chioma mentre si trova in auto. Il taglio è un bob all'altezza del mento, caratterizzato da ciocche irregolari, scalature e punte leggermente spettinate.

A renderlo ancora più interessante è la tonalità: un castano ramato chiaro, con riflessi color fragola, che si allontana dai capelli scuri che hanno accompagnato molte delle sue precedenti trasformazioni.

Il risultato è un look meno strutturato, con una texture movimentata che conferisce al caschetto un'attitudine rock. Non a caso, per accompagnare il debutto, Billie ha scelto il brano Cut Your Hair dei Pavement, giocando proprio sul riferimento al nuovo taglio.

Una trasformazione che dimostra come il bob possa diventare anche uno strumento per raccontare una nuova fase estetica, senza rinunciare alla personalità che contraddistingue la cantante.

Jessica Chastain, dal micro bob rame al caschetto biondo

Jessica Chastain è una delle celebrities che hanno interpretato il bob in maniera più radicale nel corso del 2026. Dopo anni di capelli lunghi e onde rosse, l'attrice ha scelto un caschetto corto, dalla linea netta e dalla lunghezza appena sopra il mento.

Il primo debutto è avvenuto ad aprile, in occasione della Breakthrough Prize Ceremony, quando Jessica ha mostrato un blunt bob realizzato dall'hairstylist Renato Campora. Il taglio, caratterizzato da una struttura precisa e da una riga laterale, ha segnato un cambiamento importante rispetto alla sua immagine abituale.

A luglio, l'attrice ha poi sperimentato una versione più morbida e rétro, con un bob rame ispirato agli anni Venti, accompagnato da punte leggermente rivolte verso l'esterno.

Ma la trasformazione non si è fermata qui. A ottobre, Jessica Chastain ha sorpreso nuovamente con un bob biondo, dalle onde strutturate e dalla riga laterale profonda, in occasione della promozione del film Other Mommy.

Tre interpretazioni diverse dello stesso taglio, che dimostrano come il bob possa cambiare completamente attraverso lunghezza, colore e styling.

Ariana Grande, il Betty Boop bob con le punte all'insù

Tra le nuove fan del caschetto c'è anche Ariana Grande, che ha recentemente abbandonato la sua iconica ponytail per una versione più corta e rétro.

La cantante ha mostrato un bob castano, dalla lunghezza che sfiora le spalle, caratterizzato da una linea pulita e dalle punte rivolte verso l'alto. Un dettaglio che richiama l'estetica delle acconciature anni Cinquanta e che ha portato il look a essere soprannominato Betty Boop bob.

A realizzarlo è stato l'hairstylist Brandon Pietsch, che ha puntato su una forma compatta, con una struttura definita e un movimento delicato sulle lunghezze.

Il risultato è un caschetto elegante ma giocoso, che si allontana dalla ponytail lunghissima associata alla cantante durante il periodo di Wicked.

Una scelta che dimostra come il bob possa diventare una dichiarazione di stile anche attraverso un semplice dettaglio: le punte leggermente flipped, capaci di trasformare un taglio classico in un look immediatamente riconoscibile.

Taylor Swift, il ritorno del bob con onde morbide

Anche Taylor Swift è tornata a sperimentare con le lunghezze più corte, scegliendo un bob che si inserisce perfettamente nel momento di grande popolarità del taglio.

La cantante ha mostrato una versione che sfiora le spalle, con onde morbide e una silhouette naturale, in occasione dell'Academy Museum Gala del 17 ottobre 2026.

Il nuovo hair look richiama alcune delle acconciature che hanno caratterizzato le sue precedenti fasi estetiche, in particolare il bob che aveva sfoggiato durante la promozione dell'album 1989.

Rispetto alle versioni più corte e geometriche, quello di Taylor è un caschetto più lungo, che lascia spazio a un movimento delicato e a una texture leggermente ondulata.

Una scelta che dimostra come il bob possa essere interpretato anche in una versione più discreta, senza rinunciare a quell'eleganza naturale che accompagna spesso i look della cantante.

Dal micro bob al lob, tutte le versioni da cui prendere ispirazione

Le ultime trasformazioni delle celebrities raccontano un trend che non si limita a una sola lunghezza. Il bob si declina in tante varianti, ognuna capace di dare un'identità diversa alla chioma.

Il micro bob, come quello scelto da Jessica Chastain, punta su una lunghezza corta e su una linea precisa, mentre il caschetto scalato di Billie Eilish privilegia il movimento e una texture più scompigliata.

Il bob rétro di Ariana Grande gioca con le punte rivolte verso l'esterno, mentre quello di Taylor Swift si avvicina al lob, una versione più lunga che sfiora le spalle.

Anche Jenna Ortega dimostra quanto il taglio possa diventare parte di una trasformazione personale, soprattutto quando viene accompagnato da un cambiamento di styling.

La tendenza, quindi, non è soltanto quella di accorciare i capelli, ma di trovare una forma che rispecchi il proprio stile. E se le celebrities continuano a sperimentare con il bob, una cosa è certa: il caschetto è ancora uno dei tagli più interessanti da portare nel 2026.