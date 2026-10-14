Tra atmosfere autunnali, una piccola cittadina e un amore inaspettato, Felicità e altri disastri è il libro romantico perfetto per ottobre

Una piccola cittadina americana, una bakery che sforna dolci profumati, un bed and breakfast accogliente e due persone che si innamorano quando meno se lo aspettano.

Sono i pilastri della storia raccontata in Felicità e altri disastri. If it makes you happy, il nuovo libro di Julie Olivia, arrivato nelle librerie italiane per Newton Compton Editori.

Un libro in grado di mescolare alcuni degli ingredienti più amati del romance contemporaneo: una piccola comunità, due protagonisti apparentemente incompatibili a cui è facile affezionarsi, dialoghi ironici e una storia d'amore che si sviluppa lentamente, tra incontri inaspettati e sentimenti difficili da ignorare.

Ma dietro la leggerezza della trama c'è anche qualcosa di più.

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Di cosa parla Felicità e altri disastri, il libro di Julie Olivia

La protagonista è Michelle, una donna che, dopo un divorzio doloroso, decide di allontanarsi temporaneamente dalla sua vita a Seattle per trasferirsi a Copper Run, una tranquilla cittadina americana.

Il suo compito è semplice: gestire per tre mesi il bed and breakfast di famiglia, aspettando che la sorella sia pronta a prenderne il posto. Dopodiché tornerà alla carriera che ha costruito con tanta determinazione. Nessuna distrazione sentimentale, nessun nuovo legame, nessuna ragione per restare.

Almeno fino all'incontro con Cliff Burke.

Cliff è il proprietario della bakery più amata del paese, un padre single con due figlie e una reputazione praticamente impeccabile. È gentile, premuroso, sempre pronto ad aiutare gli altri. E, soprattutto, sembra avere un talento particolare per comparire nella vita di Michelle proprio quando lei vorrebbe tenere tutti a distanza.

Tra incontri casuali e conversazioni sempre meno innocenti, i due iniziano ad avvicinarsi. Ma Michelle sa che il suo soggiorno a Copper Run ha una data di scadenza.

Ed è proprio qui che il libro di Julie Olivia trova il suo lato più interessante: dietro la leggerezza della commedia romantica c'è una riflessione sulle seconde possibilità, sulla paura di cambiare strada e su quanto possa essere difficile riconoscere ciò che ci rende davvero felici.

Con le sue 416 pagine, Felicità e altri disastri è il classico libro da leggere sul divano durante un pomeriggio di pioggia, magari accompagnato da una tazza di tè e una coperta.