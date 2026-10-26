Zucca, friggitrice ad aria e un cuore di formaggio che fila: queste polpette vegetariane sono l'idea salvacena che userete per tutte le sere d'ottobre.

Le polpette della domenica, tradizionalmente di carne, hanno trovato una rivale seriissima. Con la zucca di stagione, la friggitrice ad aria e un ripieno di formaggio filante diventano un secondo piatto irresistibile e leggero.

Qui la zucca non è una comparsa ma la protagonista assoluta: si cuoce, si frulla, si trasforma in un impasto morbido che avvolge un cuore di provola. Risultato: polpette croccanti fuori, tenerissime dentro, con pochissimo olio e pronte in poco più di un’ora.

Perché queste polpette di zucca sono la ricetta di ottobre

Prima ragione: sfruttano al massimo la stagionalità. Con la zucca al suo picco di sapore, queste polpette di zucca diventano il modo più semplice per portare l’autunno nel piatto, senza complicarsi la vita.

Seconda ragione: sono una valida alternativa alle polpette di carne. L’impasto è a base di zucca cotta, uovo, Parmigiano e pangrattato, quindi la ricetta è vegetariana ma appagante, perfetta per mettere d’accordo adulti e bambini.

Terza ragione: la friggitrice ad aria permette una cottura dorata e croccante con un filo di olio extravergine d’oliva. Meno grassi rispetto alla frittura tradizionale, stessa soddisfazione quando affondate la forchetta e il formaggio fila.

In più sono versatili: potete servirle come secondo con una semplice insalata, come finger food per un aperitivo di ottobre o sul buffet di Halloween al posto dei soliti salatini.

Ingredienti e trucchi per un impasto perfetto

Per circa 12 polpette vi serviranno: 500 g di zucca già pulita, 100 g di pangrattato (più altro per la panatura), 60 g di provola, 50 g di Parmigiano grattugiato, 1 uovo, prezzemolo, olio extravergine d’oliva, sale.

Scegliete una zucca soda e poco acquosa, per esempio una Delica o varietà simili dalla polpa compatta. Tagliatela a cubetti di circa 2 cm, conditela con un filo d’olio e un pizzico di sale e cuocetela: in forno statico a 200°C per 25-30 minuti, oppure in friggitrice ad aria a 180°C per 18-20 minuti, mescolando a metà. L’obiettivo è averla morbida ma asciutta. Meglio evitare la bollitura, che la riempirebbe d’acqua.

Una volta cotta, lasciate intiepidire la zucca, poi schiacciatela con la forchetta o frullatela brevemente. Se la purea di zucca vi sembra ancora molto umida, trasferitela in un colino per 10-15 minuti: questo passaggio fa la differenza tra polpette che reggono la cottura e polpette che si sfaldano.

Raccogliete la purea in una ciotola e aggiungete uovo, Parmigiano, i 100 g di pangrattato e sale. Mescolate fino a ottenere un composto morbido ma lavorabile. Se è ancora appiccicoso, aggiungete poco pangrattato alla volta o lasciate riposare l’impasto per 10-15 minuti: il pangrattato assorbirà l’umidità.

Per il cuore filante tagliate la provola a cubetti piccoli e regolari. Se preferite, potete usare scamorza o mozzarella ben scolata e tamponata con carta da cucina. Un trucco in più: tenete i cubetti di formaggio in frigorifero fino all’ultimo, così resteranno compatti in cottura.

Per la panatura mescolate pangrattato, prezzemolo tritato e un pizzico di sale. Regalerà una crosticina aromatica senza appesantire.

Dalla friggitrice ad aria alla tavola: cottura, servizio e varianti

Prelevate una piccola porzione di impasto, appiattitela sul palmo della mano, sistemate al centro un cubetto di formaggio e richiudete con cura, modellando una polpetta rotonda. Sigillate bene, così il cuore filante resterà all’interno. Passate ogni pezzo nella panatura al prezzemolo, premendo leggermente.

Sistemate le polpette nel cestello della friggitrice ad aria in un solo strato, senza sovrapporle. Spennellate o spruzzate con pochissimo olio extravergine. Cuocete a 190°C per circa 18 minuti, girandole quando mancano 5 minuti per farle dorare su più lati. Ogni modello di friggitrice è diverso, quindi controllate il colore: devono essere ben dorate ma non scurite.

Se non avete la friggitrice ad aria, potete cuocerle in forno a 200°C per circa 25 minuti, sempre con un filo d’olio, oppure in padella con poco olio, rigirandole fino a doratura uniforme. In ogni caso, lasciatele riposare 2-3 minuti prima di servirle: il formaggio interno sarà bollente.

Come servirle? Calde, magari con una salsina allo yogurt ed erbe, oppure con un contorno di insalata di finocchi e arance per restare in tema autunnale. In formato mini diventano perfette per un aperitivo tra amici o per un buffet casalingo dedicato a ottobre.

Si conservano in frigorifero per 2 giorni, chiuse in un contenitore. Per riportarle in vita, bastano pochi minuti in friggitrice ad aria a 180°C: torneranno croccanti senza seccarsi. Potete anche congelarle da crude, già formate e panate, disponendole prima su un vassoio e poi nei sacchetti. Cuocetele ancora congelate, aggiungendo qualche minuto ai tempi.

Per adattarle a esigenze diverse, sostituite il formaggio con una versione senza lattosio oppure usate un pangrattato senza glutine, mantenendo invariato il resto della ricetta. L’importante è rispettare sempre l’equilibrio tra parte umida della zucca e parte secca del pangrattato: è il segreto per rifare queste polpette, felicemente, per tutto l'autunno.