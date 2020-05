Emily Ratajkowski sta scrivendo un libro con le sue riflessioni politiche scaturite dall'analisi dell'immagine che la società ha del corpo delle donne

Emily Ratajkowski è una donna molto chiacchierata del web.

Chi non la conosce guardando i suoi profili social potrebbe pensare che sia una modella come tante altre, ma a porte chiuse Emrata sta lavorando a qualcosa di importante.

In queste settimane di quarantena, infatti, Emily Ratajkowski ha rivelato di aver iniziato a scrivere un libro.

Si tratta di una raccolta di brevi saggi che analizzano il tema del corpo, dell'aspetto fisico e dell'immagine di sé.

Ecco cosa sappiamo a riguardo.

Di cosa parla il libro di Emily Ratajkowski?

Durante l'intervista per British GQ la top model ha detto:

«Ho scritto circa una decina di saggi. Sto cercando di perfezionarli; questa è stata una delle mie attività principali durante l'isolamento - aggiungendo poi che la scrittura è stata - l'unico aspetto derivante del coronavirus che è stato interessante».

E ancora: «È come se fosse un libro di memorie, ma con forti pensieri politici. Sto cercando di usare la mia esperienza come modella: una persona che ha capitalizzato la propria immagine, ma che allo stesso tempo è vittima di quella stessa immagine. È complicato».

«Sto osservando tutto ciò attraverso una prospettiva femminista e sto solo cercando di decifrare alcune delle risposte».

Da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, Emily Ratajkowski è in quarantena con il marito Sebastian Bear-McClard.

«Avevo programmato di prendermi fino a metà aprile per correggere questi testi - ha continuato a raccontare - Ho 160 pagine, tutte in bozza. Ho un agente e sto esaminando i suoi appunti e suggerimenti».

«Tutto ciò di cui avevo bisogno era non avere distrazioni e ho promesso a me stessa che avrei detto a tutti di lasciarmi lavorare finché non finivo. E ce l'ho fatta».

Per il momento non è chiaro quale casa editrice americana pubblicherà il libro della Ratajkowski, e neanche quando uscirà.