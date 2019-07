Emily Ratajkowski ha tenuto nascosto il fidanzamento fino al giorno in cui, a sopresa, ha annunciato il matrimonio con Sebastian: ecco perché l'ha fatto

La modella Emily Ratajkowski e il marito, il produttore indipendente di film Sebastian Bear-McClard, si sono sposati da più di un anno e finalmente abbiamo scoperto come sono andate le cose, e soprattutto perché Emrata ha tenuto nascosto il fidanzato fino al giorno in cui non ha annunciato di essersi sposata.

Ecco come sono andate le cose.



(Continua sotto la foto)

Non stavano insieme da poco



Iniziamo da qui: nonostante si fosse pensato che i due avessero fatto tutto (troppo) di corsa, secondo le ultime indiscrezioni i due si conoscevano da molto tempo prima del matrimonio.

Una fonte vicina alla coppia ha dichiarato a Us Weekly:

«Emily ha conosciuto Sebastian parecchi anni fa. Erano nello stesso gruppo di amici... Quando hanno iniziato a uscire insieme non erano affatto due estranei».

Anche la Ratajkowski lo ha poi confermato parlando con Busy Philipps nello show Busy Tonight, Ratajkowski:

«Ci conoscevamo da molto tempo - poi dice ridendo e scherzando - Tutti pensano che ci siamo sposati troppo rapidamente, ma non sapete tutta la storia».

La modella avrebbe infatti confessato di aver sempre avuto un certo interesse per Sebastian Bear-McClard: «Una donna lo sa sempre».

«Ho sempre pensato 'Okay, probabilmente non dovrei uscire con quel ragazzo da solo' ... e poi l'ultima cosa che ricordo è che ero al palazzo di giustizia per sposarmi» scherza Emily.

Il matrimonio a sorpresa



Il 24 febbraio del 2018 la top model ha pubblicato alcune Instagram Stories sul suo profilo ufficiale rilasciando una notizia bomba: si è sposata.

«Alloooora, avrei una sopresa. Mi sono sposata» aveva scritto sulle foto.

La top model americana dalla bellezza moziafiato ha pronunciato il grande sì con Sebastian Bear-McClard presso il Municipio di New York City.

**Ecco i dettagli del matrimonio**

Per l'occasione, Emily non aveva indossato l'abito bianco ma aveva optato per un completo pantalone e giacca color senape e cappello con veletta, nero. E lo sposo ha optato per un blazer azzurro, una camicia nera, occhiali da sole e anelli d'oro.

Perché l'ha tenuto nascosto

Il motivo per cui la Ratajkowski ha cercato di stare attenta riguardo la sua relazione con Bear-McClard è perché all'epoca lei stava uscendo con un altro uomo.

Dal dicembre del 2014 a fine 2017, la modella ha avuto una relazione con il musicista Jeff Magid. I due vivevano anche insieme a Los Angeles ma si sono separti per via dei loro impegni lavorativi.

«Jeff è un produttore musicale di incredibile successo e sta lavorando in tutto il paese - ha detto un insider al New York Daily News - Anche Emily sta vivendo il boom nella sua carriera, quindi il successo del loro business non li ha aiutati a passare molto tempo insieme».

Un marito non molto... instagrammabile

Emily Ratajkowski ha rivelato che le competenze del marito Sebastian Bear-McClard su Instagram sono... carenti.

La Ratajkowski aveva detto a People che Bear-McClard scatta delle sue foto «solo a volte» e che non è un cosiddetto «marito di Instagram».

«Fa delle belle foto ma non è un buon fotografo per Instagram - ha detto - Le sue foto sono troppo buffe per Instagram - sembro sempre una con la faccia da scema che indossa un bel vestito».