Data, location, angeli in passerella e performance in programma; ecco tutto quello da sapere sul Victoria's Secret Fashion Show 2018

Ci siamo: i casting sono finiti e le modelle si stanno preparando alla sfilata evento più famosa e seguita del mondo.

Il 2 Dicembre torna il Victoria’s Secret Fashion Show: ecco, tra chi canta, chi sfila, chi c'è e chi non c'è, tutto quello che c'è da sapere sull'edizione 2018.

Data e location

La data ufficiale non è ancora stata rilasciata, ma lo show sarà trasmesso domenica 2 Dicembre su ABC Network.

Solitamente il VS Fashion Show è registrato e poi trasmesso in televisione (e in streaming) qualche giorno dopo.

Dopo location come Parigi, Los Angeles, Miami, Londra e Shanghai l’anno scorso, per questa edizione lo show torna a essere girato nella grande mela, a New York.

Gli angeli in passerella

Gli angeli veterani del VSFS torneranno sulla passerella.

Immancabile il gruppo di Adriana Lima & Co., che quest’anno però si esibirà senza una delle modelle più famose: Alessandra Ambrosio, che l’anno scorso ha detto addio alla passerella di intimo.

Probabilmente non ci sarà neanche Lily Aldridge, che ha annunciato di essere incinta a metà agosto, mentre Behati Prinsloo e Candice Swanepoel, da poco diventate mamme per la seconda volta, hanno confermato tramite Instagram la loro presenza allo show.

Le nuove modelle

Al classico team, come tutti gli anni, si aggiungono nuove modelle; tutte giovanissime, bellissime e con un fisico mozzafiato.

Qualcuna è una riconferma, cioè ha già sfilato come modella di Victoria’s Secret in passato, per altre invece è la prima volta.

** Chi sono le nuove modelle di Victoria’s Secret **

Sì, ci sono Gigi e Bella Hadid, e Kendal Jenner

Dopo l’assenza dell’anno scorso, sia Gigi Hadid che Kendall Jenner torneranno sulla passerella di lingerie più famosa al mondo.

Insieme a loro è stata riconfermata anche Bella Hadid, che ha partecipato allo show dell’anno scorso.

Chi indosserà il Fantasy Bra

Ciò che indossano le modelle sulla passerella di Victoria's Secret spazia dall'abbinamento relativamente semplice (ma sempre elegante) di lingerie e tacchi a spillo, a maestose e scultoree ali con copricapi elaborati.

Per non parlare poi del fortunato angelo che verrà scelto per indossare il Fantasy Bra. L'anno scorso l'onore è andato a Lais Ribeiro che indossava intimo dal valore di 2 milioni di dollari con tanto di diamanti, zaffiri gialli e topazi blu in oro 18 carati.

Tra gli angeli più famosi ad aver indossato il Fantasy Bra ci sono Gisele Bündchen, Tyra Banks, Alessandra Ambrosio, Lily Aldridge e Adriana Lima; ma per questo VSFS non è ancora stata data alcuna conferma.

Chi si esibisce al Victoria's Secret Fashion Show 2018

Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes e The Struts sono gli artisti che si esibiranno in performance a questo VSFS.

Allo spettacolo di solito partecipano due o tre cantanti famosi, ma quest'anno si è andati ben oltre.

«Lo spettacolo è una produzione lunga un anno e il 2018 promette di essere il nostro più ambizioso fino ad ora - ha dichiarato il produttore esecutivo di Victoria's Secret, Ed Razek - Abbiamo più ospiti musicali, più moda e più storie che mai; e naturalmente 60 delle migliore modelle del mondo».



Lo scorso anno è stato il turno di Harry Styles, insieme a Miguel, Jane Zhang and Leslie Odom Junior. Prima di loro anche artisti come Justin Bieber, The Weekend, Taylor Swift, Rhianna e Selena Gomez.