Angeli a rapporto: ecco chi solcherà la passerella più ambita del mondo insieme ad Adriana Lima & Co. per il Victoria's Secret Fashion Show 2018

Con l’arrivo dell’autunno arriva anche la stagione degli angeli (di Victoria’s Secret) e le modelle si contendono gli ultimi posti per la passerella più ambita dell’anno.

Sfilare per il Victoria's Secret Fashion Show è uno dei più grandi riconoscimenti internazionali per le modelle di tutto il mondo.

Un’esposizione su scala globale con un flusso costante di lavoro, copertine per riviste e sfilate di alta moda, ma non solo. Il VSFS è ed è stata per molto tempo un trampolino di lancio per le top model e i volti più famosi del mondo.

Qualche esempio? Tyra Banks, Gisele Bundchen, Miranda Kerr, Naomi Campbell e Karlie Kloss hanno solcato la famosa passerella, rendendola il sogno per giovani donne di tutto il mondo.

**Quanto guadagnano le modelle di Victoria's Secret più pagate**

Chi c'è chi non c'è: gli angeli storici

Immancabile il gruppo di Adriana Lima & Co. Le 13 modelle dal fisco da urlo sono già pronte a farci venire tanti invidia, e si stanno preparando con workout specifici al grande evento.

**Cosa mangiano le modelle: la dieta degli Angeli di Victoria's Secret**

Quest’anno mancherà all’appello Alessandra Ambrosio, 37 anni, che l’anno scorso ha detto addio alle passerelle del VSFS.

In dubbio è ancora la presenza di altri 3 angeli storici: Behati Prinsloo e Candice Swanepoel, da poco diventate mamme per la seconda volta, e Lily Aldridge, che ha annunciato di essere incinta a metà agosto.

Le New entry

Al classico team, come tutti gli anni, si aggiungono nuove modelle; tutte giovanissime, bellissime e con un fisico mozzafiato.

Qualcuna è una riconferma, cioè ha già sfilato come modella di Victoria’s Secret in passato, per altre invece è la prima volta.

Qualcuna, come Barbara Palvin e Winnie Harlow sono volti già molto noti a livello internazionale, qualcun’altra invece è meno famosa sulle passerelle ma comunque molto seguita su Instagram.

È proprio dal social che arrivano le conferme ufficiali delle stesse modelle che condividono con i propri follower la gioia e l’emozione di essere state selezionate per il Victoria’s Secret fashion Show 2018.

Ecco una gallery con le loro foto.

Victoria’s Secret Fashion Show 2018

Ancora una data non c’è, ma si può dire che manchino circa due mesi alla sfilata – che solitamente avviene a fine Novembre.

Si vocifera però che lo show sarà registrato l'8 novembre, quindi la visione televisiva potrebbe essere entro l'inizio di Dicembre.

Anche della location non si sa ancora niente.

Nell’attesa possiamo seguire gli accounts instagram degli angeli, che già hanno iniziato a postare scatti in lingerie firmata proprio Victoria’s Secret.