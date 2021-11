Con grande sollievo dei fan, il personaggio di Samantha Jones non morirà per colpa del Covid ma sarà trasferito a Londra. I creatori però non escludono un ritorno in grande stile

Se non vedete l'ora che arrivi dicembre non per Natale ma per il nuovo reboot di Sex and The City, non siete le sole.

E sebbene abbiamo già svariate informazioni riguardo a cosa succederà nei 10 episodi intitolati And Just Like That..., ci sono ancora molte domande che restano senza risposta.

Per esempio: Carrie e Big stanno ancora insieme? Carrie è sempre una scrittrice di successo? Ma soprattutto: che fine ha fatto Samantha?

Dopo molte speculazioni, è stato confermato che Kim Cattrall, aka Samantha Jones, non ha preso parte alle riprese del nuovo Sex and The City.

In una vecchia intervista del 2017, Kim Cattrall aveva escluso il suo ritorno al franchise dicendo: «Non si tratta di volere più soldi. Non si tratta di volere più scene. Non è nessuna di queste cose. Si tratta di una decisione chiara, una decisione fatta pensando a cosa è meglio per me nella mia vita: concludere un capitolo e iniziarne un altro».

Dopo la conferma ufficiale che non vedremo il personaggio di Samantha Jones nella nuova serie, il web è andato in tilt e i fan hanno cercato di ipotizzare come i creatori dello show avrebbero spiegato la sua assenza.

Mentre alcuni erano preoccupati che il suo personaggio potesse morire (magari per colpa del Covid) sembra che lo show abbia in mente un'alternativa più adeguata, che lascia anche una porta aperta per l'eventuale ritorno di Samantha...

**Attenzione, l'articolo contiene spoiler**

Cosa succederà a Samantha Jones in And Just Like That...?

Secondo quanto riferito, una fonte interna allo show ha dichiarato al Daily Mail:

«Non potevamo lasciar vivere Samantha a New York City e non avere le altre donne, Carrie, Charlotte e Miranda interagire con lei. Semplicemente non avrebbe avuto senso».

«Mandarla a Los Angeles non era un'opzione perché lo avevamo già fatto nel primo film. Quindi far trasferire il suo personaggio a Londra è stato davvero il modo perfetto per tenerla in vita e spiegare la sua assenza».

La fonte ha spiegato che agli spettatori verrà in qualche modo raccontato che Samantha sta bene e sta avendo successo in Inghilterra, anche se ha litigato con Carrie.

Nelle nuove puntate infatti verrà rivelato che Carrie e Samantha hanno litigato e si sono allontanate dopo che Carrie ha licenziato Samantha come pubblicista.

«Manterranno la situazione in qualche modo attuale - ha rivelato la fonte - perché, ovviamente, come sappiamo, nella vita reale c'è effettivamente stato un litigio tra le due attrici».

Sembra però che i creatori dello show siano ottimisti sul fatto che Kim Cattrall possa tornare per la seconda stagione di And Just Like That...:

«Carrie è quella che più ha passato momenti difficili senza Samantha e alla fine di And Just Like That... vedremo Carrie porgere un ramoscello d'ulivo e cercare di riallacciare i rapporti con la sua amica».

La fonte ha continuato: «Abbiamo grandi speranze che quando inizieremo le riprese della seconda stagione Kim si sarà unita nuovamente allo show e Samantha Jones potrà fare un trionfante ritorno nella grande mela».

«Rivogliamo Kim. Ci è mancata sul set. Capiamo tutti il suo punto di vista, ma vogliamo davvero che torni per le stagioni future».

