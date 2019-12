La Regina Elisabetta assume: il contratto è di 37.5 ore settimanali e lo stipendio sfiora i 100mila euro l'anno. Ecco di che si tratta e come candidarsi

Se volete dare una svolta alla vostra carriera aggiornate il cv, la Regina Elisabetta assume.

Si tratta di un lavoro come direttore dei royal travel, come si legge dall'annuncio pubblicato su LinkedIn.

Di che si tratta?

Il ruolo è proprio quello di organizzatore di viaggi reali, per garantire che tutti i membri della royal family utilizzino voli "efficienti" e "economici".

La posizione è stata aperta pochi mesi dopo la polemica che ha visto Harry e Meghan sotto i riflettori per aver preso voli privati contribuendo in modo esponenziale all'inquinamento del pianeta.

Ecco le mansioni (e lo stipendio)

Il lavoro ha sede a Londra, ma richiede comprensibilmente alcuni viaggi all'estero.

Si tratta di un contratto con 37.5 ore settimanali, ma bisogna essere sempre reperibili - presumibilmente quando i reali effettuano visite importanti o viaggiano in tutto il mondo.

Per LinkedIn, l'individuo sarà responsabile di "Guidare una piccola squadra nell'ufficio del Royal Travel e The Queen’s Helicopter Flight".

Sarà inoltre necessario fornire un "Supporto logistico alla famiglia reale, compreso il sostegno nelle attività di corte, alle visite di Stato e alla fornitura del servizio di viaggio del personale impiegato a palazzo".

Il tutto per uno stipendio di £85,000 all'anno (quasi 100 mila euro).

Ci si può candidare per questo ruolo fino al 20 dicembre, il che significa che c'è abbastanza tempo per rispolverare il curriculum e pensare a ciò che vi qualifica per lavorare con la famiglia reale.