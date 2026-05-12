Sal Da Vinci è il volto dell’Italia all’Eurovision 2026 di Vienna. Ecco quando seguirlo in tv senza perderne i momenti chiave

L’Eurovision Song Contest 2026 parte ufficialmente oggi, martedì 12 maggio, dalla Wiener Stadthalle di Vienna, per la 70ª edizione del festival. Trentacinque Paesi in gara, palco gigantesco, milioni di spettatori collegati anche dall’Italia.

A rappresentare l'Italia c’è Sal Da Vinci con la sua canzone Per sempre sì, vincitrice di Sanremo 2026.

Se volete saperne di più, qui trovate una mina guida di quando canta Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, a che ora, su che canale e come seguirlo anche con il voto.

Quando canta Sal Da Vinci all’Eurovision 2026: date e orari

Partiamo dal calendario, perché è quello che vi serve per organizzare il divano.

- Martedì 12 maggio: prima semifinale. Lo show inizia alle 21.00 (ora italiana) su Rai 2. L’Italia è già in finale, ma Sal Da Vinci presenta comunque Per sempre sì fuori concorso, a metà serata, tra Georgia e Finlandia. È previsto intorno alle 21.30 circa, in uno slot centrale della scaletta.

- Sabato 16 maggio: finale. Dalle 21.00 su Rai 1 vedrete Sal Da Vinci tornare sul palco, questa volta in gara per l’Italia con Per sempre sì. È la serata in cui si assegna il trofeo e in cui il voto del pubblico pesa davvero.

In pratica, chi tifa Italia ha due appuntamenti con lui: uno di “presentazione” nella semifinale, uno decisivo nella finale.

(Continua sotto la foto)

Scaletta e regole: perché l’Italia si esibisce già in semifinale

Il meccanismo è quello classico dei cosiddetti Big Five: Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito (nel 2026 accorpati spesso nei commenti come “Big Four” per via di assenze temporanee) sono qualificati di diritto alla finale grazie al peso dei loro broadcaster pubblici.

Questo non significa però sparire dalle semifinali. Secondo il regolamento dell’Unione europea di radiodiffusione (EBU), i Paesi già in finale vengono associati a una delle due semifinali, dove presentano il brano senza essere votati. Serve a far conoscere la canzone al pubblico europeo prima del grande voto del sabato.

Per Per sempre sì la scelta è stata la prima semifinale del 12 maggio. L’ordine di esibizione colloca Sal Da Vinci tra Georgia e Finlandia, al centro dello show. Gli addetti ai lavori la considerano una posizione strategica: pubblico già caldo, attenzione ancora alta, nessun rischio “coda” a notte fonda.

Dove vedere Sal Da Vinci: tv, streaming e radio

Il palinsesto Rai è molto semplice, ma conviene fissarlo:

- 12 maggio, prima semifinale: diretta dalle 21.00 su Rai 2, in simulcast su RaiPlay e Rai Radio 2 (anche su RaiPlay Sound).

- 14 maggio, seconda semifinale: sempre Rai 2 e RaiPlay, dalle 21.00. L’Italia non è in gara e il pubblico italiano non vota, ma la serata completa il quadro degli altri finalisti.

- 16 maggio, finale: appuntamento su Rai 1 dalle 21.00, oltre a RaiPlay, Rai Radio 2 e RaiPlay Sound.

A commentare per l’Italia ci saranno Gabriele Corsi, ormai volto fisso dell’Eurovision, ed Elettra Lamborghini al debutto nel ruolo. Nella serata conclusiva Maria Sole Pollio sarà la spokesperson incaricata di annunciare in diretta i voti italiani.

Come funziona il televoto dall’Italia (e perché non potete votare Sal Da Vinci)

Sul fronte voto, il regolamento 2026 approvato dall’EBU conferma una regola storica: non si può votare il proprio Paese. Chi guarda dall’Italia non potrà quindi assegnare punti a Sal Da Vinci, né in semifinale né in finale. Il sistema blocca automaticamente i voti diretti all’Italia.

Il pubblico italiano potrà invece partecipare al televoto:

- nella prima semifinale del 12 maggio,

- nella finale del 16 maggio.

Nessun televoto italiano è attivo durante la seconda semifinale del 14 maggio.

Ogni utente ha a disposizione un massimo di 10 voti complessivi per serata, da distribuire su uno o più Paesi. Le modalità sono le classiche: telefono fisso, SMS, app ufficiale Eurovision e sito dedicato. Un modo per sentirsi dentro lo show, anche se il sostegno a Sal, da casa, sarà fatto solo di tifo e non di numeri sullo schermo.

Perché c’è tanta attesa per Per sempre sì

A febbraio Sal Da Vinci ha vinto la 76ª edizione del Festival di Sanremo proprio con Per sempre sì, guadagnandosi il biglietto per Vienna. Da allora la canzone è cresciuta in radio e in streaming, diventando uno dei brani italiani più riconoscibili del momento.

Le prime prove alla Wiener Stadthalle hanno aumentato l’attenzione. In un video pubblicato sui suoi social, l’artista ha raccontato: "Sono rimasto senza fiato dalla bellezza del palco e da questo posto veramente gigantesco. Io non vedo l’ora di risalire e di cantare per tutti". Il filmato ha raccolto decine di migliaia di like, segnale che la curiosità del pubblico c’è, e parecchia.