Elegante ma non troppo formale, raffinato e super versatile: 4 buone ragioni per mettere subito in wishlist il blazer color cioccolato di & Other Stories.

In questo periodo dell’anno, complici il clima incerto e le temperature a dir poco ballerine, decidere come vestirsi può rivelarsi più complicato del previsto.

Ma c’è un capo che questa primavera può aiutarci a dare quel twist in più anche a quei look che sulla carta rischiano di essere troppo semplici e banali.

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Parliamo del blazer color cioccolato, un capospalla che in molte associano agli outfit prettamente autunnali e che invece anche in questa stagione può essere di grande aiuto per esaltare sia le mise per il giorno che quelle per la sera.

E quello in lino di & Other Stories dal taglio affusolato, ci sembra davvero il capo perfetto per affrontare con stile questo periodo di transizione.

4 buoni motivi per desiderare il blazer color cioccolato in lino di & Other Stories

1. Il taglio - Grazie alla sua vita leggermente affusolata, il blazer color cioccolato di & Other Stories è raffinato ma non troppo formale. Ideale per avere un look essenziale ma sempre curato, ci piace perchè segna delicatamente il punto vita senza risultare però troppo strutturato.

2. Il tessuto – Il blazer di & Other Stories è realizzato in lino, il tessuto estivo per eccellenza. E questo significa che è uno di quei pezzi furbi che si possono acquistare adesso e sfruttare anche in piena estate.

3. Il colore – Perfetta alternativa alla solita giacca nera, questo blazer è declinato in una sfumatura calda e intensa di marrone, il colore giusto per creare look dall’eleganza nonchalant adatti a qualsiasi impegno del giorno e della sera.

4. La versatilità – Con dei pantaloni coordinati e dei sandali con i listini sottili in ufficio, con una t-shirt bianca, un paio di jeans e delle ballerine con lo scollo a mandorla nel tempo libero, sopra a un abito midi dai colori neutri e delle slingback con il tacco alto di sera: questo blazer è il classico pezzo passepartout che si può abbinare in tutte le salse.

Foto di copertina: GettyImage