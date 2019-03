Il principe William ha imparato come pettinare i capelli alla principessa Charlotte guardando video su Youtube, ma un'acconciatura la definisce "un incubo"

Durante un'importante evento ufficiale, il principe William ha rivelato - con estrema disinvoltura - che è lui a occuparsi della messa in piega dei capelli della principessa Charlotte.

Durante la visita con Kate Middleton a Blackpool, il primogenito di Carlo e Diana avrebbe attaccato discorso con un altro padre della sua età ridendo e scherzando su quanto sia difficile trasformarsi da padre a parrucchiere quando le figlie lo chiedono.

Inoltre, il principe William si è lasciato sfuggire che guarda spesso i tutorial di capelli su YouTube, perché lo aiutano a imparare come pettinare al meglio i capelli alla principessa Charlotte.

Anche se, come rivela lui stesso, ha ancora problemi a padroneggiare alcune delle acconciature più semplici: «Non provare mai a fare una coda di cavallo! - ha detto all'altro padre con cui parlava - È un incubo».

(Continua sotto la foto)

Alla chiacchierata è intervenuta poi Kate Middleton, che ha stuzzicato spiritosamente il marito Wiliam.

La duchessa di Cambridge ha interrogato William sulle sua capacità di acconciatura: «Hai provato a fare una treccia? Sono le onde... davvero difficili» ha detto scherzando

In tutta risposta il principe William se n'è uscito dicendo: «Posso fare una semplice coda a Charlotte, ma è tutto lì perché non ho abbastanza capelli per esercitarmi!»

** 6 cose (adorabili) che non sapete sulla principessa Charlotte **

In tutta onestà, è Kate Middleton a fare probabilmente i capelli di Charlotte ogni giorno, ma è comunque divertente immaginare il futuro re d'Inghilterra cercare tutorial su Youtube per fare felice la principessa Charlotte.