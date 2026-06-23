L'atteso ritorno di Archie e Lilibet nel Regno Unito riaccende le speranze per la pace tra il principe Harry e il resto della famiglia reale

Per la prima volta dopo quattro anni, il principe Harry e Meghan Markle porteranno i loro figli, Archie e Lilibet, nel Regno Unito.

Una notizia che, almeno sulla carta, riguarda una semplice visita familiare. In realtà, dietro questo viaggio si nasconde molto di più.

Secondo diverse fonti vicine alla famiglia reale, re Carlo sarebbe "felicissimo", all'idea di poter finalmente trascorrere del tempo con i nipoti, che ha avuto pochissime occasioni di vedere negli ultimi anni.

Da quando Harry e Meghan hanno lasciato i loro ruoli reali nel 2020 e si sono trasferiti in California, i rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia reale sono diventati sempre più complicati, segnati da interviste esplosive, documentari, accuse reciproche e dalla pubblicazione del memoir Spare.

Ora però qualcosa sembra muoversi. E molti osservatori reali si chiedono se questa reunion possa rappresentare il primo passo verso una nuova fase nei rapporti tra il principe Harry e il padre.

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Re Carlo vuole davvero ricucire il rapporto con il principe Harry?

Secondo quanto riportato dalla stampa britannica e americana, il principe Harry sarebbe particolarmente determinato a favorire un incontro tra Archie, Lilibet e il sovrano.

Una fonte citata da Page Six ha spiegato che Harry "vuole disperatamente" che i figli possano trascorrere del tempo con il nonno. Un desiderio che assume un significato ancora più profondo alla luce delle condizioni di salute di re Carlo e della consapevolezza che il tempo a disposizione per recuperare anni di distanza potrebbe non essere infinito.

Per il sovrano, vedere Archie e Lilibet rappresenterebbe anche l'occasione di ristabilire un legame familiare che negli ultimi anni è esistito quasi esclusivamente attraverso fotografie e videochiamate.

Gli esperti reali sottolineano però che una riconciliazione tra padre e figlio non cancella automaticamente tutte le ferite del passato. Le tensioni generate dalle dichiarazioni pubbliche dei Sussex restano infatti un tema delicato all'interno di Buckingham Palace.

E il rapporto con William? La strada sembra ancora lunga

Se il disgelo con re Carlo appare almeno possibile, il discorso cambia quando si parla del principe William.

Secondo diverse fonti vicine alla famiglia reale, il futuro re non avrebbe ancora superato quello che alcuni insider hanno definito un "tradimento imperdonabile". Le rivelazioni contenute nel documentario Netflix dei Sussex e soprattutto nel libro Spare avrebbero lasciato ferite profonde.

Per questo motivo, anche se Archie e Lilibet dovessero incontrare il nonno durante il viaggio nel Regno Unito, non è affatto scontato che ci siano incontri con William, Kate Middleton e i loro figli George, Charlotte e Louis.

La distanza tra i due fratelli continua infatti a essere uno dei nodi più difficili da sciogliere per la monarchia britannica.

Eppure, il ritorno del principe Harry nel Regno Unito con la sua famiglia rappresenta già di per sé un segnale importante. Non necessariamente la fine del conflitto, ma forse l'inizio di una nuova fase più dialogante.

Per una famiglia che negli ultimi anni ha vissuto tensioni senza precedenti, la semplice immagine di re Carlo insieme ad Archie e Lilibet potrebbe avere un valore simbolico enorme. E, forse, segnare il primo passo verso una riconciliazione che molti consideravano ormai impossibile.