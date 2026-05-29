Da Selena Gomez a Gigi Hadid, fino a Ed Sheeran: tutte le star che potrebbero partecipare al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

Finché non arriveranno conferme ufficiali da parte dei diretti interessati, tutto resta nel campo delle indiscrezioni. Eppure una cosa sembra già certa: il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce è sicuramente l'evento celebrity più chiacchierato dell'anno con una guest list da Oscar.

Secondo diverse fonti, la popstar e il campione NFL starebbero organizzando una cerimonia estremamente riservata, con pochi invitati selezionati personalmente da Taylor. Pare addirittura che la cantante stia contattando gli ospiti uno a uno per mantenere il massimo riserbo sui dettagli delle nozze.

Tra amici storici, colleghi, modelle e star di Hollywood, il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce promette già di essere uno degli eventi mondani più esclusivi del 2026.

**Taylor Swift e Travis Kelce pronti al sì: data, location e tutti i dettagli sul loro matrimonio**

**La data del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce ha un significato super simbolico**

Tutti gli invitati al matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce

(Continua sotto la foto)

Selena Gomez, l'amica di una vita

Se c'è un nome che nessuno mette in discussione, è quello di Selena Gomez. L'amicizia tra le due dura da oltre quindici anni ed è diventata uno dei rapporti più solidi dell'intero showbusiness.

Secondo le indiscrezioni, Selena sarebbe tra le invitate più importanti e potrebbe persino avere un ruolo speciale durante la cerimonia. Alcune fonti americane ipotizzano addirittura che possa essere una delle damigelle d'onore.

Al suo fianco dovrebbe esserci anche il compagno Benny Blanco.

Gigi Hadid, la possibile damigella

Tra le presenze più probabili spicca anche quella di Gigi Hadid. La supermodella è da anni una delle migliori amiche di Taylor Swift e fa parte del celebre gruppo di amiche che accompagna la cantante fin dai tempi del 1989 Tour.

Secondo Page Six, anche Gigi potrebbe avere un ruolo importante durante il matrimonio. Anche in questo caso si parla della possibilità che faccia parte del ristretto gruppo delle damigelle.

Ed Sheeran con la moglie Cherry

Tra gli invitati non potrebbe mancare Ed Sheeran. I due artisti condividono una delle amicizie più longeve e sincere del panorama musicale internazionale.

L'autore di Shape of You e sua moglie Cherry Seaborn sarebbero già stati inseriti nella lista degli ospiti. La loro presenza avrebbe anche un significato simbolico: Taylor ha sempre raccontato quanto ammiri il modo in cui Ed è riuscito a proteggere la propria vita privata pur restando una delle più grandi star del mondo.

Zoë Kravitz (forse senza Harry Styles)

Uno dei nomi che ha sorpreso maggiormente i fan è quello di Zoë Kravitz.

Nonostante alcune voci di presunte tensioni tra le due, Page Six sostiene che l'attrice sarebbe stata invitata personalmente da Taylor Swift. Più incerta, invece, la presenza del suo compagno Harry Styles, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere impegnato con il tour.

Una partecipazione che, se confermata, sarebbe certamente tra le più commentate dell'intero evento.

Le sorelle Haim e Cara Delevingne

Tra le amiche storiche della cantante figurano anche le sorelle Haim e Cara Delevingne.

Le tre musiciste hanno accompagnato Taylor in alcuni dei momenti più importanti della sua carriera recente e sono ormai considerate parte integrante del suo cerchio più stretto. Lo stesso vale per Cara Delevingne, da anni presenza fissa nei momenti più importanti della vita della cantante.

Suki Waterhouse, che vuole prendere ispirazione

Tra le poche invitate che hanno effettivamente parlato pubblicamente delle nozze c'è Suki Waterhouse.

In una recente intervista ha confermato di aver ricevuto l'invito e ha scherzato sul fatto che potrebbe approfittare dell'occasione per prendere spunti per il proprio matrimonio con Robert Pattinson. "Spero di rubare qualche idea", ha raccontato.

Dal mondo NFL arriva Andy Reid

Non solo Hollywood. Dal lato di Travis Kelce dovrebbe arrivare una nutrita rappresentanza del mondo NFL.

Tra i nomi più citati c'è quello di Andy Reid, storico allenatore dei Kansas City Chiefs e figura fondamentale nella carriera del campione di football. Secondo le indiscrezioni, sarebbe tra gli invitati più importanti scelti da Kelce.