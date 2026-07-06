Un complimento di Emma Stone sul profumo indossato da Jennifer Aniston ha riacceso la curiosità sulle fragranze che l'attrice ama davvero. Tra classici fioriti, note marine e profumi diventati cult, ecco i suoi preferiti.

Jennifer Aniston è una delle poche star che, a trent’anni da "Friends", continua a incarnare quell’idea di bellezza “pulita”: capelli biondo miele, pelle curata, trucco discreto. Secondo diversi articoli beauty, i suoi profumi seguono la stessa linea: mai aggressivi, mai troppo dolci, sempre eleganti senza sforzo.

L'attrice non ha un unico profumo firma, ma una piccola rotazione di fragranze con una personalità ben precisa. Se amate i fioriti bianchi, le note di mare e l’effetto “pelle appena lavata”, siete già sulla sua lunghezza d’onda olfattiva.

La “firma olfattiva” di Jennifer: cosa hanno in comune i suoi profumi

Incrociando le informazioni di PureWow, Woman&Home, Scentbird, Fragrantica e database come PerfumeCelebsWear, si disegna un profilo molto coerente: fiori bianchi in tutte le sfumature (gardenia, gelsomino, frangipani), tocchi marini o solari che ricordano la spiaggia californiana e muschi morbidi e accordi “clean skin”, come pelle appena uscita dalla doccia.

Quasi niente gourmand, pochissimo patchouli, zero overdose di vaniglia zuccherata. Tutto rimane arioso, luminoso, molto “giorno”. Un ottimo riferimento per chi cerca profumi portabili nel clima italiano, dall’ufficio all’aperitivo.

I 7 profumi preferiti di Jennifer Aniston, spiegati uno per uno

1. Cacharel Anaïs Anaïs – il primo amore che resiste.

Secondo PureWow, in un’intervista del 2015 Jennifer ha raccontato che da adolescente usava Anaïs Anaïs di Cacharel e che ancora oggi lo considera un suo riferimento.

2. Kai Perfume Oil – gardenia da insider di Hollywood.

È un roll-on concentrato su gardenia e altri fiori bianchi, con un effetto pelle pulita tropicale, quasi da vacanza alle Hawaii.

3. Jo Malone London Orange Blossom – il profumo “Golden Globes”.

Per i Golden Globe 2024, diversi siti sostengono che Jennifer avesse scelto Orange Blossom di Jo Malone. È un’esplosione di fiori d’arancio, clementina e gelsomino, luminosa e frizzante ma con un fondo morbido.

4. Child Perfume – il bianco floreale culto.

Il marchio Child racconta sul proprio sito che Jennifer è una delle fan storiche di questa fragranza nata a fine anni Ottanta e diventata un culto a Hollywood. Si tratta di un fiorito bianco intenso ma sorprendentemente cremoso.

5. Frangipane di Chantecaille – il lato eco-chic.

Siti specializzati in profumi associano spesso Jennifer a Frangipane di Chantecaille, maison nota per l’attenzione alle formule e al sostegno a cause ambientali. Un fiorito-orientale raffinato, perfetto per chi vuole qualcosa di particolare ma non troppo “artistico”.

6. Beachscape by Jennifer Aniston – il suo mare in bottiglia.

All’interno della linea che porta il suo nome, molte fonti indicano Beachscape come la fragranza che più rappresenta i gusti personali di Jennifer. È un accordo marino morbido, con note che ricordano sabbia calda, brezza, fiori selvatici.

7. Jennifer Aniston (Lolavie) – il debutto eponimo.

Il primo profumo lanciato nel 2010, oggi noto semplicemente come Jennifer Aniston, è stato concepito come autoritratto olfattivo: spiaggia, gelsomino, violetta, legni chiari e muschi. Fragrantica lo colloca tra i fioriti-legnosi morbidi, molto facili da portare.

Come scegliere il vostro “profumo alla Jennifer Aniston”

Per avvicinarsi al suo stile, conviene partire dalle vostre abitudini. Se amate i fioriti puliti e romantici: Anaïs Anaïs, Kai e Jennifer Aniston sono i candidati naturali. Se vi fa impazzire l’idea di “odore di vacanza”: Beachscape e Orange Blossom, diversi tra loro ma ugualmente solari. Se cercate qualcosa di più adulto e sensuale, senza diventare opulente: puntate su Child o su Frangipane di Chantecaille.

Nel clima italiano può aiutare anche la concentrazione: gli oli come Kai scaldano molto sulla pelle, quindi meglio dosare; i marini leggeri tipo Beachscape reggono bene anche nelle giornate afose.

Dove trovare questi profumi in Italia

I profumi di brand storici come Cacharel, Dior o Jo Malone si trovano di solito nelle grandi catene di profumeria e nei corner delle profumerie selettive. Chantecaille, Child e alcune referenze della linea Jennifer Aniston richiedono un po’ più di caccia: boutique di nicchia, e-commerce europei specializzati, talvolta marketplace che importano regolarmente nell’Unione Europea.

Il consiglio pratico è leggere bene le note olfattive descritte dai rivenditori e, quando possibile, richiedere campioni o formati mini. L’obiettivo non è copiare Jennifer in modo letterale, ma usare i suoi profumi preferiti come bussola per costruire il vostro personale stile “clean, solare e un po’ californiano”.