Il principe Harry teme che in futuro, quando il fratello William sarà re, Archie e Lilibet possano perdere i loro titoli reali

Le tensioni tra il principe Harry e la famiglia reale britannica tornano al centro dell’attenzione, e questa volta per un timore più intimo e personale: quello che, un giorno, i suoi figli possano perdere ciò che li lega ancora alla monarchia.

**Come hanno fatto Harry e Meghan a dare titoli reali ai loro figli?**

A riaccendere la tensione è Betrayal, il nuovo libro del biografo Tom Bower, che indaga la distanza ormai profonda tra i Sussex e il resto della royal family. Secondo l’autore, il biografo Tom Bower, Harry avrebbe iniziato a mettere in discussione la stabilità del proprio status reale dopo un episodio preciso: la revoca dei titoli all'ex principe Andrea, fratello di re Carlo.

Nel libro si legge che, dietro il silenzio pubblico, il principe Harry avrebbe maturato una consapevolezza nuova: «Il suo status reale non era più invincibile». Un pensiero che non riguarda solo lui, ma che inevitabilmente si estende ai suoi due figli, Archie e Lilibet, oggi ufficialmente Principe e Principessa dopo l’ascesa al trono del nonno, re Carlo III.

**Archie e Lilibet, figli di Harry e Meghan, potrebbero presto tornare in Regno Unito**

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Il timore del principe Harry per il futuro dei figli Archie e Lilibet

Secondo Bower, il momento chiave sarebbe arrivato quando Andrew Mountbatten-Windsor è stato privato dei suoi titoli per via della sua vicinanza all'ex finanziere statunitense, Jeffrey Epstein, condannato per pedofilia e traffico sessuale prima della sua morte.

Un episodio che avrebbe avuto un forte impatto sul duca di Sussex. «Gli shock delle sanzioni senza precedenti contro Andrew devono aver colpito Harry», si legge nel libro. «In privato, ha capito che il suo status reale non era più invincibile».

Un pensiero che, inevitabilmente, si è esteso anche ai suoi figli. Archie e Lilibet, oggi rispettivamente di sei e quattro anni, hanno iniziato a utilizzare ufficialmente i titoli di Principe e Principessa nel 2023, dopo l’ascesa al trono di re Carlo III.

Ma proprio questa scelta potrebbe, secondo l’autore, essere messa in discussione in futuro. Perché, secondo Bower, il vero nodo non è il presente ma ciò che potrebbe accadere in futuro, quando gli equilibri della monarchia cambieranno ancora. E soprattutto quando William sarà re.

«William non farebbe prigionieri. Potrebbe non mostrare alcuna misericordia nei confronti del fratello e di Meghan». Parole forti, che aprono a uno scenario ancora più estremo: «Potrebbe persino togliere i titoli ad Archie e Lilibet».

Un’ipotesi che si inserisce in un clima già segnato da tensioni sottili ma costanti. Dopo la morte della regina Elisabetta II, re Carlo ha scelto una linea più prudente, evitando strappi definitivi. Ma i segnali di distanza (dalle esclusioni istituzionali alle regole sempre più rigide sui membri “non attivi” della famiglia reale) raccontano una realtà meno compatta di quanto appaia.

Non sorprende, quindi, che il principe Harry percepisca il futuro come un terreno instabile. Anche perché, come suggerisce il libro, le critiche rivolte a Meghan e l’uso pubblico della loro identità reale continuano a essere un punto sensibile all’interno della famiglia.