Il Principe Harry sull'ultima telefonata a Diana: «Se avessi saputo che era l'ultima volta che avrei parlato a mia madre, quante cose che le avrei detto»

Ieri, 31 agosto, era il 23° anniversario della morte di Lady Diana, mancata in un tragico incedente a Parigi nel 1997.

In occasione dell'anniversario il principe William e il principe Harry hanno deciso di riunirsi per rilasciare una rara dichiarazione congiunta sui ricordi che hanno della loro madre.

I due principi hanno raccontato in modo commovente che la loro ultima telefonata con mamma Diana, il giorno in cui è morta, è stata molto breve.

Essendo ragazzi giovani, rispettivamente di 15 e 12 anni, erano ansiosi di tornare a giocare con i loro cugini nella dimora scozzese della regina, Balmoral.

Non sapevano e non potevano immaginare che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbero parlato con la loro mamma.

Nel documentario del 2017 intitolato Diana, Our Mother: Her Life and Legacy, Harry e William avevano discusso dell'ultimo impatto che la morte di Diana ha avuto su di loro.

Proprio nel documentario il principe William ha detto: «L'ultimo ricordo che ho di mia mamma è una telefonata a Balmoral. A quel tempo io e Harry eravamo in giro per il giardino a badare ai fatti nostri, giocando con i nostri cugini e divertendoci molto».

«Penso che sia io che Harry avessimo tanta fretta di salutarla. Le dicemmo 'ciao, ci vediamo'».

A riguardo, il principe Harry ha commentato: «Se avessi saputo che quella era l'ultima volta che avrei parlato a mia madre, quante cose che le avrei detto».

Ha poi aggiunto: «Non c'è giorno in cui io e William non desideriamo che lei sia ancora qui con noi. Ci chiediamo che tipo di madre sarebbe ora, e che tipo di ruolo pubblico avrebbe avuto, e in che cosa farebbe la differenza».

