Dopo sei anni in California, il principe Harry è tornato agli impegni pubblici a Londra e ha raccontato come vive il rientro nel Regno Unito

Sono bastate poche parole per capire come il principe Harry voglia raccontare, almeno per il momento, il suo ritorno a Londra. “È bello essere di nuovo sul suolo britannico”, ha detto sorridendo durante il suo primo evento pubblico da quando, alla fine di agosto, si è trasferito nuovamente in Gran Bretagna insieme a Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet.

**Il principe Harry teme che William, quando sarà re, possa privare Archie e Lilibet dei loro titoli reali**

Una frase semplice, ma tutt'altro che insignificante considerando quanto sia stato complicato negli ultimi anni il rapporto del principe Harry con il suo Paese.

Dopo aver lasciato gli incarichi da working royal nel 2020, il duca di Sussex si era trasferito in California e aveva più volte parlato pubblicamente delle difficoltà vissute all'interno della famiglia reale e dei problemi legati alla sicurezza nel Regno Unito.

Ora, sei anni dopo, Harry è tornato. E se le prime settimane sono state accompagnate inevitabilmente da indiscrezioni sui rapporti con re Carlo e il principe William, il suo primo impegno pubblico sembra aver voluto riportare l'attenzione su qualcosa che gli appartiene da molto prima della Megxit: gli Invictus Games.

**Il principe William «non ha nessuna intenzione» di vedere il fratello Harry, Meghan e i loro figli**

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Il primo evento pubblico del principe Harry dopo il ritorno in Inghilterra

Giovedì 17 settembre il principe Harry ha partecipato agli inaugural Invictus Spirit Awards all'Old Royal Naval College di Greenwich, a Londra. L'evento è legato agli Invictus Games, la competizione sportiva internazionale dedicata a militari e veterani feriti o malati fondata dallo stesso Harry nel 2014.

È stato proprio qui che il duca di Sussex ha commentato pubblicamente per la prima volta il suo rientro. “È bello essere di nuovo sul suolo britannico”, ha dichiarato, apparendo sorridente mentre incontrava ospiti e partecipanti. Meghan non era al suo fianco durante l'appuntamento.

Poche ore prima, il principe Harry aveva partecipato anche a un evento organizzato da Save the Children e Imperial College London dedicato al miglioramento delle cure per i bambini feriti nei conflitti.

Il ritorno della famiglia Sussex nel Regno Unito era stato confermato ad agosto: Harry e Meghan hanno lasciato la California per trasferirsi per un periodo prolungato in una località fuori Londra, senza però tornare a vivere in una residenza reale né riprendere il ruolo di working royals.

Il vero motivo del trasferimento? Archie e Lilibet hanno inoltre iniziato la scuola in Gran Bretagna.

Resta invece molto più complesso il capitolo dei rapporti familiari. Le relazioni con William rimangono tese, mentre negli ultimi mesi ci sono stati segnali di riavvicinamento tra Harry e re Carlo.

Per ora, però, il principe Harry sembra voler lasciare che a parlare siano soprattutto i suoi impegni. E quelle poche parole pronunciate a Greenwich sembrano indicare almeno una cosa: dopo anni trascorsi a spiegare perché sentiva di non poter tornare, oggi Harry vuole far sapere di essere felice di essere di nuovo a casa.