Primo compleanno nel Regno Unito dopo il ritorno dall'America per il principe Harry, che ha scelto una giornata senza grandi festeggiamenti

Niente grande festa e nessuna reunion a sorpresa con la famiglia reale. Per il suo 42esimo compleanno, il principe Harry ha scelto qualcosa di decisamente più semplice: una mattinata di lavoro, un pranzo con gli amici e il resto della giornata trascorso lontano dai riflettori.

A rendere questo compleanno diverso dagli ultimi, però, è soprattutto il luogo in cui Harry ha spento le candeline. Il 15 settembre il duca di Sussex ha festeggiato infatti nel Regno Unito, dove lui e Meghan Markle sono tornati a vivere insieme ai figli Archie e Lilibet dopo sei anni trascorsi principalmente negli Stati Uniti.

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E se da Buckingham Palace non sono arrivati festeggiamenti pubblici, a raccontare qualcosa in più della giornata è stata proprio Meghan. La duchessa di Sussex ha pubblicato su Instagram una serie di fotografie private del marito accompagnate da una cover acustica di Simply the Best di Tina Turner e da poche parole: “Buon compleanno, amore mio”.

Nelle immagini c'è soprattutto l'Harry che normalmente vediamo molto meno: quello rilassato lontano dagli impegni pubblici, in vacanza con i figli, sulla neve con Lilibet o impegnato a insegnare ad Archie a tirare con l'arco.

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Un compleanno molto privato per il principe Harry

Secondo quanto riportato dai tabloid internazionali, il principe Harry non si è preso neppure l'intera giornata libera. La mattina del suo compleanno avrebbe infatti continuato a lavorare, per poi concedersi un pranzo tardivo insieme ad alcuni amici.

Una celebrazione piuttosto discreta, quindi, ma che arriva in un momento particolarmente significativo per il duca di Sussex. Dopo anni trascorsi in California, Harry è tornato nel Paese in cui è cresciuto e, secondo fonti vicine alla coppia, sarebbe felice di poter avere nuovamente occasioni per vedere amici e familiari di persona anziché mantenere i rapporti a distanza.

Il ritorno nel Regno Unito non significa però che il principe Harry abbia festeggiato insieme al resto della Royal Family. Non sono arrivati auguri pubblici dagli account ufficiali della famiglia reale e gli esperti interpellati dai media britannici ritenevano improbabile una grande riunione per l'occasione.

L'unica eventualità considerata più plausibile era piuttosto un contatto privato con re Carlo.

I festeggiamenti con Meghan e i figli, Archie e Lilibet

A essere sicuramente accanto a lui ci sono invece Meghan e i figli. E il post pubblicato dalla duchessa sembra pensato proprio per riportare l'attenzione su questa dimensione della vita del marito.

Tra le fotografie condivise ci sono il principe Harry e Lilibet sugli sci, Harry e Archie durante una sessione di tiro con l'arco, la famiglia su un quad nella campagna inglese e un bacio tra Harry e Meghan in un vigneto. Immagini in gran parte private, che raccontano più le giornate trascorse in famiglia che la vita pubblica dei Sussex.

Il 42esimo compleanno arriva inoltre proprio mentre la famiglia sta cercando di costruire una nuova quotidianità britannica. Archie e Lilibet hanno appena iniziato a frequentare una nuova scuola, dopo che Harry e Meghan hanno deciso di cambiare l'istituto inizialmente scelto in seguito a valutazioni legate alla sicurezza durante il tragitto quotidiano.

Insomma, niente grande ritorno a corte per il compleanno del principe Harry. Piuttosto una giornata normale, quasi sorprendentemente tale: lavoro, vecchi amici e famiglia. Probabilmente il modo più concreto per cominciare a sentirsi di nuovo a casa.