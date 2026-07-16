Perché il principe William continua a tenere le distanze

Secondo le fonti citate da People, il rapporto tra i due fratelli sarebbe ancora completamente fermo. «Non c'è stato alcun movimento, soprattutto da parte di William. Non c'è alcun contatto», avrebbe raccontato una persona vicina a entrambi. Un'altra fonte descrive la situazione con parole ancora più nette: «È tutto completamente compromesso».

Le ragioni di questa frattura sono ormai note. L'allontanamento iniziato nel 2020, con la decisione di Harry e Meghan di lasciare i ruoli di membri attivi della famiglia reale, si è aggravato negli anni successivi dopo l'intervista a Oprah Winfrey, la docuserie Harry & Meghan e soprattutto la pubblicazione dell'autobiografia Spare, nella quale il duca di Sussex ha raccontato episodi molto personali riguardanti il fratello e il resto della famiglia.

Per molti osservatori, proprio il libro rappresenta ancora oggi il principale ostacolo a qualsiasi tentativo di riconciliazione. Infatti, secondo le indiscrezioni, il principe William continua a ritenere che il rapporto di fiducia sia stato compromesso e preferirebbe mantenere una netta separazione tra la propria vita familiare e quella del fratello.

Questo significa che la tanto attesa pace è definitivamente sfumata? Non necessariamente.

La reunion con re Carlo dimostra che alcuni canali di comunicazione sono stati riaperti, seppur con grande discrezione. Ma sul fronte del principe William, almeno secondo le fonti più vicine a Palazzo, non sembrano esserci segnali di cambiamento. E finché la fiducia non verrà ricostruita, anche un semplice incontro tra i due fratelli continua a sembrare un traguardo ancora molto lontano.

**Il principe William sta pianificando un grande cambiamento per quando diventerà re**