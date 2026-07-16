Il principe William «non ha nessuna intenzione» di vedere il fratello Harry, Meghan e i loro figli
La recente visita del principe Harry nel Regno Unito sembrava poter rappresentare un piccolo punto di svolta per la famiglia reale. Per la prima volta dopo quattro anni, infatti, re Carlo ha potuto riabbracciare il figlio minore e conoscere nuovamente Archie e Lilibet, arrivati nel Paese insieme a Meghan Markle per un incontro rigorosamente privato a Highgrove House. Un momento che molti osservatori hanno interpretato come un primo passo verso un possibile riavvicinamento.
Ma se tra padre e figlio qualcosa sembra essersi mosso, lo stesso non si può dire per il rapporto tra Harry e il fratello maggiore. Secondo quanto riportato da People, infatti, il principe William non avrebbe avuto alcun contatto con il duca di Sussex durante la visita e, almeno per il momento, non avrebbe alcuna intenzione di cambiare atteggiamento.
Una distanza che, a quanto pare, continua a coinvolgere anche Meghan Markle e i loro figli, nonostante il desiderio espresso più volte da Harry di ricucire almeno in parte i rapporti con la famiglia.
**Il principe William toglierà a Meghan Markle il titolo reale dopo essere diventato re**
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