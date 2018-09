È tempo di back to school per il principe George. Tra lezioni di matematica, francese e balletto però non ci sarà neanche una foto ufficiale: ecco perché

Come tutti i bambini, anche il futuro (*futurissimo) Re d'Inghilterra principe George con l'inizio di settembre deve tornare a scuola.

L'anno scorso, il più grande dei figli di William e Kate ha iniziato a frequentare la scuola privata St. Thomas's Battersea, descritta come un'istituzione per «genitori cosmopoliti che vogliono che i loro figli abbiano la miglior istruzione inglese che il denaro possano comprare».

Durante il suo primo giorno, l'anno scorso, è stato accolto dalla preside della scuola - e ovviamente anche da tutto il corpo di stampa britannico.

Cosa che quest'anno non succederà, perché non ci saranno foto ufficiali.



Ecco perché.



(Continua sotto il post)

Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: Set 7, 2017 at 8:49 PDT

Quando ricomincerà la scuola il principe George

Secondo il sito web della Thomas's Academy, George e i suoi compagni dovrebbero iniziare la scuola domani, giovedì 6 settembre; data che segna l'inizio del periodo scolastico autunnale del 2018 per tante altre scuole nel Regno Unito.

Parteciperà alle lezioni fino a giovedì 18 ottobre, quando è prevista una settimana di riposo a metà periodo.

Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: Set 7, 2017 at 1:10 PDT

Chi lo accompagnerà a scuola

Il Duca e la Duchessa di Cambridge partecipano regolarmente alla vita scolastica dei figli, per questo è probabile che domani saranno sia Kate che William a portare George a scuola.

L'anno scorso Kate Middleton era rimasta a casa per via dell'estrema nausea mattutina, mentre il principe William e il figlio maggiore salutarono le telecamere davanti a scuola quando entrarono, per mano, nei cancelli della scuola prima di posare per la prima foto ufficiale del primo giorno.

Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: Set 7, 2017 at 2:03 PDT

Non ci saranno foto ufficiali

Quest'anno fotografi e giornalisti non sono stati invitati.

Perché?

Per tradizione. Pare infatti ci sia una legge non scritta che permetta ritratti ufficiali solo nel primo vero giorno di scuola, e non negli anni successivi.

Emily Nash di HELLO! spiega:

«Il tempo che il principe Prince George passa a scuola è privato, e sebbene il Duca e la Duchessa abbiano condiviso un'immagine del suo primo giorno di scuola elementare l'anno scorso, non lo faranno ogni anno».

Un post condiviso da Kensington Palace (@kensingtonroyal) in data: Lug 21, 2018 at 2:30 PDT

Cosa studierà il principe George

Il programma della Thomas's Battersea School di Londra è molto ampio.

Tra le materie classiche come matematica, inglese, scienze e storia, ci sono anche geografia e francese, balletto e teatro (magari zia Meghan può dargli qualche consiglio).

Il sito web della scuola afferma che lo studio di arti come la danza «sviluppa le capacità fisiche, la resistenza, la creatività, l'espressione e la musicalità degli studenti, utilizzando una gamma di suoni e stili musicali».

Se lo desidera, George potrà unirsi al Lower School Unicorn Choir, o iniziare a suonare qualsiasi cosa, dal violino all'oboe, o persino le cornamuse.

George inizierà anche a prendere lezioni di nuoto e ginnastica per l'educazione fisica, e potrà anche unirsi a un club sportivo. Magari seguirà le orme del padre William e inizierà a giocare a rugby.

Infine George continuerà la sua educazione a casa, a Kensington Palace, dove correggerà i compiti ogni sera, e si eserciterà in dettato e ortografia.