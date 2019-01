Una donna ha incrociato il principe George con la nonna e lui, in risposta al "come ti chiami?", ha risposto Archie: soprannome o procedura di sicurezza?

Il piccolo George non smette di sorprendere il grande pubblico con le sue stranezze tenere da bambino. Anche se forse più che una stranezza il principino potrebbe aver rivelato parte di una procedura di sicurezza che lo riguarda.

Il primo Royal Baby ha infatti rivelato a uno sconosciuto di chiamarsi Archie. Archie?!

Ma andiamo con ordine.

Una dog-walker si è imbattuta nel principe George, 5 anni, mentre era in giro con la nonna, Carole Middleton e la sorella, Charlotte, 3 anni, vicino alla casa dei Middleton nel Berkshire, in Inghilterra.

La donna - che ha chiesto di non essere nominata - ha detto al The Sun:

«Mi è stato chiesto da un poliziotto di non fare una foto ai bambini, cosa che non ho fatto, ma George ha iniziato ad accarezzare il mio cane. Allora abbiamo scambiato due parole e ho chiesto a George quale fosse il suo nome, anche se ovviamente lo sapevo».

Continua così: «Con mio grande stupore ha detto 'Mi chiamo Archie' con un sorrisone sulla faccia. Non so perché gli piaccia Archie ma i bambini giocano spesso con i loro nomi e penso che sia adorabile».

Tutti i nomignoli del principe George

Nonostante George abbia solo 5 anni ha già diversi soprannomi - che vanno di pari passo con i suoi secondi nomi Alexander e Louis.

Il primo nomignolo del principe George arriva dai suoi genitori Kate e William che, ancora prima che nascesse, si riferivano a lui come Our little grape (che tradotto letteralmente significata il nostro piccolo chicco d'uva).

A scuola invece è conosciuto come PG, e ora anche i suoi genitori hanno iniziarto a chiamarlo nello stesso modo.

** Come si chiamano tra di loro i Windsor **

I soprannomi della Royal Family non solo solo soprannomi

Il The Sun riferisce che i nickname sono comuni per i membri della Royal Family:

«I reali amano i soprannomi e si divertono un po' come tutti gli altri».

Ma non si tratta solo di questo: avere un nome alternativo da usare quando ci si rapporta nel mondo non in veste ufficiale potrebbe essere anche un modo per evitare i riflettori.

E al bambino potrebbe essere già stato insegnato di non rivelare la propria identità agli sconosciuti, a meno che non ce ne sia effettivo bisogno, per non creare situazioni di pericolo.

Anche il padre William si presentava con un nome che non era il suo e non era nemmeno il suo soprannome.

All'epoca infatti mentre la principessa Diana in privato lo chiamava Wombat, all'università lui stesso iniziò a farsi chiamare Steve in modo da mantenere un basso profilo.

Anche se il soprannome più carino di tutti è Big Willy, nomignolo affettuoso con cui lo chiama la moglie Kate.



Il principe Harry è invece conosciuto come Flash e Potter (un riferimento a Harry Potter), mentre sua moglie Meghan Markle è sempre stata chiamata Flower da sua madre e Bean da suo padre.