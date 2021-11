L'attore, protagonista di molti film tra cui 40 anni vergine e Ant-Man, ha accolto la notizia con un po' di sorpresa: «Ci sono tanti uomini che avrebbero meritato il titolo più di me»

Paul Rudd è l'uomo più sexy dell'anno.

L'attore di Ant-Man, 52 anni, ha vinto il primo posto della classifica di People, Sexiest Man Alive.

Ogni anno, il magazine di gossip americano assegna a un personaggio del mondo dello spettacolo o dello sport il titolo di uomo più bello del mondo.

Per il 2021 il premio è andato appunto a Paul Rudd, che ha rubato la scena a Michael B Jordan, il vincitore dell'anno scorso.

Come viene raccontato durante l'intervista, Paul Rudd è rimasto un po' sorpreso dalla notizia.

L'attore infatti, ha sempre ricevuto riconoscimenti per il suo essere gentile, affidabile, e un serio lavoratore, ma mai per il suo essere sexy.

«Sono abbastanza consapevole del fatto che quando la gente leggerà il mio nome dirà: “Cosa?!?!”», ha commentato Rudd.

«Questa non è falsa umiltà. Non voglio fare il modesto. Ci sono così tanti uomini che avrebbero meritato il titolo più di me».

«Quando penso a me stesso, penso a me stesso come a un marito e un padre. Perché è questo quello che sono - racconta l'attore - Esco solo con la mia famiglia quando non lavoro, ed è la cosa che più mi piace fare».

Paul Rudd è noto per aver recitato in film come 40 anni vergine, Ragazze a Beverly Hills, Molto incinta e Questi sono i 40; nonché per aver interpretato il fidanzato di Phoebe, Mike Hannigan, in Friends.

Catapultato poi nell'Universo Cinematografico Marvel, nell'olimpo dei divi di Hollywood, Paul Rudd ha interpretato il ruolo di Ant-Man, prendendo successivamente parte ai film Avengers.