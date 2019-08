Dopo uno (o più) divorzi, sono di nuovo single. Ecco tutti gli attori più sexy tornati su piazza dopo la fine del matrimonio

Negli ultimi anni sono molti gli attori di Hollywood che hanno affrontato un divorzio sotto le luci dei riflettori.

E per quanto le coppie possano aver sofferto, questi divorzi hanno rimesso alcuni uomini assai attraenti nella classifiche degli scapoli più sexy sul mercato.

Ecco i nostri cinque preferiti.

Bradley Cooper

L'attore che ha recentemente ri-conquistato i nostri cuori con il film A Star Is Born è da poco tornato single.



Il divorzio (di un matrimonio che comunque non è mai stato confermato) con la supermodella Irina Shaky è arrivato come un fulmine a ciel sereno a inizio giugno, dopo una relazione di 4 anni e una figlia, Lea, di 2.

Tom Cruise

La vita amorosa di Tom Cruise è peggio di un giro sulle montagne russe.

Il primo matrimonio con Mimi Rogers finisce nel 1990, quando l'attore si risposa con Nicole Kidman, con la quale ha adottato due figli.

Nel 2015 l'attore aveva iniziato a frequentare Katie Holmes, diventata poi sua moglie nel 2006, e fino al 2012. Inisieme hanno anche una figlia.

Johnny Depp

Dopo la relazione di 4 anni con Kate Moss, Johnny Depp si è sposato con l'attrice e cantante francese Vanessa Paradis, incontrata sul set nel 1998.

Insieme la coppia ha avuto due figli, a cui l'attore è molto legato: Lily-Rose Depp e John (però detto Jack) Depp. I due hanno poi divorziato nel 2012.

Successivamente l'attore è uscito con Amber Heard, con il quale si è sposato nel febbraio del 2015. Dopo solo 15 mesi però, la modella ha chiesto il divorzio, accusando Johnny Depp di violenza domestica.

Brad Pitt

Il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie è uno dei più chiacchierati di sempre.

La coppia si era conosciuta sul set di Mr and Mrs Smith nel 2005, e si sono fidanzati dopo che l'attore ha lasciato Jennifer Aniston.



I brangelina sono stati insieme per più di 10 anni, e due di matrimonio. Insieme hanno sei figli, 3 adottati e 3 biologici.

Dopo la separazione, gli attori hanno faticato a trovare un accordo sul divorzio e sulla costodia dei figli. Ad oggi la situazione sembra essere migliorata.

Ben Affleck

Ben Affleck e Jennifer Garner hanno iniziato a uscire inisieme nel 2004, un anno dopo si sono sposati.

Dopo 10 anni avevano però annunciato la loro separazione, conclusa con la firma delle carte del divorzio nell'ottobre del 2018.

La coppia ha tre figli, ed entrambi gli attori ne hanno la custodia.