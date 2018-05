Da J-Ax e Fedez a Taylor Swift ad Alvaro Soler: ecco quale sarà il tormentone che vi seguirà per tutta l'estate in base al vostro segno zodiacale

Non c'è estate senza tormentone, che in quanto tale rimbomba nelle orecchie e rimane appiccicato in testa.

Il vantaggio è che quando si riascolta a distanza di anni non si può fare a meno di viaggiare nel tempo e ricollegare subito quella canzone a un periodo specifico della propria vita.

E quale momento migliore dell'estate per accumulare bei ricordi?

Con il caldo che finalmente si fa sentire sono arrivate le prime canzoni che si candidano a diventare la colonna sonora della bella stagione.

Noi abbiamo già le nostre preferite e siamo pronti a scommettere che ognuno avrà la sua anche in base al segno zodiacale.

Perché in fondo le stelle influenzano i nostri gusti più di quanto pensiamo o siamo pronti ad ammettere.

Che vi piaccia o no, ecco quale sarà il vostro tormentone.

(Continua sotto il video)

Ariete: Calvin Harris e Dua Lipa - One Kiss

Due big delle classifiche come loro non possono che aumentare la loro forza unendosi in una sola canzone.

Il falsetto di Dua Lipa e il suo inconfondibile sound conquistano al primo ascolto, rendendo impossibile a chiunque rimanere fermo.

Ma è il messaggio di fondo a essere perfetto per l'Ariete, che non ha certo bisogno di farsi chiedere due volte di stampare un bel bacio.

Toro: Alvaro Soler - La Cintura

Il cantante spagnolo torna anche quest'estate con un brano come al solito pieno di ritmo e il cui testo è un vero toccasana per l'autostima di ogni donna.

Perfetto per l'estate del Toro, che di certo potrà immedesimarsi e caricarsi a suon di complimenti e chitarre latine.

Gemelli: Boomdabash e Loredana Bertè - Non ti dico no

I nati sotto questo segno sono celebri per il loro carattere caparbio, ai limiti della cocciutaggine.

E chi meglio di Loredana Bertè per rappresentarsi e accompagnarli in questa estate? Il titolo in fondo parla da sé.

Cancro: J-Ax e Fedez - Italiana

L'ultimo singolo dell'accoppiata che ha sbancato ogni record di vendite degli ultimi anni non poteva che essere l'ennesimo tormentone, non a caso scelto già per lo spot dell'estate.

La vena polemica di J-Ax e Fedez e le loro rime amaramente ironiche si adattano perfettamente alla vis del Cancro.

Leone: Taylor Swift - Delicate

La cantante non sarà un Leone, inteso come segno zodiacale, ma in quanto a carattere e stile questo brano si addice perfettamente.

Riguarda, neanche a dirlo, affari di cuore, trattati con la giusta audacia e quel tocco drammatico che tanto piace a Taylor e i suoi fan. E anche ai Leone, appunto.

Vergine: Zayn Malik - Let me

L'ex One Direction torna con un nuovo singolo, dopo il successo del duetto con Sia che ci ha accompagnato per tutto l'inverno, che di certo non può mancare nella vostra playlist.

Ipnotico e romantico, ideale per le Vergine che si perderà nei meandri di questa storia d'amore apparentemente infinita (un po' come quella tra lo stesso Zayn e Gigi Hadid, per dire).

Bilancia: Ariana Grande - No Tears Left to Cry

Come evidente dal loro stesso segno, i Bilancia fondano la loro stessa esistenza sull'equilibrio e la nuova canzone di Ariana Grande è perfetta in quanto inno motivazionale.

Il messaggio del brano dovrebbe diventare il motto dei nati sotto questo segno per tutta l'estate, visto l'invito a non perdere il contatto con le proprie emozioni, ma anche di lasciarsi andare.

Scorpione: Florence + The Machine - Hunger

Il ritorno di Florence Welch e della sua band non passa certo inosservato.

La rossa più famosa del mondo della musica è ormai nota per il suo carisma e per l'accuratezza dei suoi testi. E anche questa volta non è da meno.

Un brano appassionato e passionale, perfettamente in tema con lo stile dello Scorpione, che nella fame di Florence + The Machine ritrova tutta la sua grinta.

Sagittario: Luca Carboni - Una grande festa

Sensibile e curioso, ma che non disdegna il divertimento.

È la descrizione dei Sagittario, ma anche quella di Luca Carboni in questo brano scritto apposta per scalare le classifiche e piazzarsi a pieno diritto fra i tormentoni dell'estate, pur non disdegnando qualche messaggio di natura sociale.

Capricorno: Drake - God's Plan

Il Capricorno è il segno più responsabile e pragmatico dello zodiaco. Uno che non sta lì a guardare e aspettare, ma che agisce.

Per questo una canzone motivazionale come quella di Drake è quello che ci vuole per la sua estate.

Tra una rima e l'altra il rapper invita a non abbattersi di fronte alle avversità e puntare dritti al successo.





Acquario: Bruno Mars e Cardi B - Finesse

È già in rotazione da un po' questa canzone, che entra subito in testa e sembra uscita direttamente dagli anni Novanta.

Impossibile non ballare ormai quando si tratta di Bruno Mars, che trova in Cardi B il perfetto rinforzo per sfornare l'ennesimo tormentone colorato, fresco e divertente. Proprio come gli Acquario.

Pesci: Meghan Trainor - No excuses

La cantante ci ha abituato a canzoni motivazionali il cui ritmo entra subito in testa. E anche questo nuovo singolo non è da meno, invitando a rimenere centrati e seguire il proprio cuore.

Ideale per i sognatori come i Pesci, che non disdegnano mai un buon party a bordo piscina per cui questo brano sembra fatto apposta.