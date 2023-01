La piattaforma streaming Netflix assume un assistente di volo che aiuti l'azienda a «continuare a creare intrattenimento in tutto il mondo»

Dopo aver aumentato i costi per i suoi abbonati e aver tagliato centinaia di posti di lavoro, Netflix ha annunciato di essere alla ricerca di un assistente di volo che lavori su uno dei jet privati della compagnia.

Ad aver interessato il mondo del web e attirato i commenti non è tanto l'annuncio di lavoro, bensì lo stipendio da capogiro.

Nonostante il recente licenziamento di 300 dipendenti, e dopo aver perso abbonati per la prima volta in più di un decennio, Netflix ha dichiarato che il compenso annuo per questa posizione lavorativa è di 385 mila dollari (circa 355 mila euro).

Non c'è da stupirsi se, data la situazione, l'enorme stipendio abbia sorpreso molti.

**Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato**

(Continua sotto la foto)

Ecco come candidarsi per il ruolo di assistente di volo sul jet di Netflix

Secondo l'elenco di offerte di lavoro presenti sul sito web di Netflix, la compagnia è alla ricerca di candidati con «giudizio indipendente, discrezione ed eccellenti capacità di servizio al cliente». Stanno anche cercando qualcuno che possa «operare con poca direzione e molta automotivazione».

Il ruolo prevede briefing sulle procedure di sicurezza e di emergenza prima di ogni volo, l'assistenza allo spostamento di merci e bagagli e l'ispezione preliminare della cabina, della cambusa e delle attrezzature di emergenza della cabina di pilotaggio.

Sebbene il ruolo abbia sede a San Jose, in California, richiederà ovviamente viaggi dentro e fuori gli Stati Uniti.

L'azienda utilizza jet privati per VIP, inclusi dirigenti e attori, ma consentendo loro «e ai loro familiari e ospiti di utilizzare i nostri aerei aziendali per uso personale». Non è chiaro però quanti jet di proprietà Netflix esistano.

Sull'annuncio del ruolo si legge che l'assistente di volo può aiutare il team e «Netflix raggiunge il mondo in modo più efficiente ed efficace in modo che l'azienda possa continuare a creare gioia e intrattenimento».

Pertanto, l'azienda determinerà lo stipendio del dipendente considerando fattori come la sua «esperienza nel settore dell'aviazione», il background e le competenze.