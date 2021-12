Ansia, stress e pensieri negativi aumentano durante le feste natalizie e lasciano un forte senso di tristezza.

Molte persone lamentano stati d’ansia man mano che si avvicina il Natale. Perché?

Al contrario di quello che si può pensare, il periodo natalizio è un momento dell’anno particolarmente denso di emozioni, non solo felici.

I giorni che precedono il Natale sono frenetici, i ricordi si accavallano e la corsa ai regali possono causare la comparsa o l’aumento di pensieri negativi, stati d’ansia e malessere generale.

Bella l’atmosfera, le luci, le feste ma tutta questa felicità talvolta forzata può sfociare in una fatica mentale difficile da tollerare.

Vi spieghiamo perché succede.

Deve andare tutto bene

Nella mente di chiunque le feste natalizie sono il momento giusto per stringersi intorno alla famiglia, fare grandi pranzi e cene, giocare a tombola e prendere in giro lo zio.

L’idea che debbano per forza andare bene può creare quello stato d’ansia che accompagna la persona fino ai giorni dei festeggiamenti.

Se volete capire da cosa proviene quello stato di allarme dovreste provare a chiedervi: cosa accadrebbe se le feste andassero diversamente da come avevate previsto?

Ansia da performance

Dove le mettiamo tutte quelle famiglie che devono preparare la casa e il pranzo per i parenti?

Sono le persone in prima linea nella preparazione dei festeggiamenti quelle più colpite dall’ansia e dallo stress.

Le stesse persone infatti lavoreranno per gli altri prima, dopo e durante le feste e questo potrebbe far emergere vissuti di inadeguatezza e paura di non farcela.

Il Natale chiama i ricordi

Le feste natalizie richiamano continuamente ricordi del passato.

Possono essere ricordi piacevoli o, al contrario, terribili. Quello che li accomuna è che le sensazioni emotive sono decisamente iperattivate rispetto ad altri momenti dell'anno.

Ad esempio la gioia viene vissuta con più potenza ma anche la tristezza si prenderà più spazio.

Il Natale infatti è un simbolo forte di famiglia e quale situazione ci può emozionare di più di questa?

