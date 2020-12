Attenzione a come lo fate, perché il modo in cui addobbiamo l'albero di Natale rispecchia aspetti della nostra personalità. Ecco come intepretare il vostro

Iniziano a fioccare sui social le foto dell'albero di Natale di casa.

Pieni di luci e decorazioni di ogni tipo, c’è chi li riempie di palline, chi li lascia mezzi vuoti e chi li sceglie piccoli e discreti, messi lì solo per tenere fede alla tradizione.

Il punto è che se ci pensate non troverete mai due alberi uguali.

Possono somigliarsi o avere gli stessi colori di base, infatti, ma le caratteristiche di ogni albero sono uniche. Proprio come quelle di ognuno di noi.

E se la psicologia ambientale ci insegna che il luogo in cui viviamo rispecchia chi siamo e influenza i nostri comportamenti, vale anche per l'albero di Natale, visto che per un periodo dell'anno rientra di pieno titolo come protagonista nell'arredo di casa.

Dunque sì, il modo in cui addobbate l'albero di Natale svela di voi e della vostra personalità molto più di quanto possiate pensare.

Vi spieghiamo perché e in che modo il vostro albero rispecchia chi siete.

Se decorate l'albero di Natale sempre con gli stessi addobbi

Se i decori del vostro albero di Natale risalgono all’ante guerra (o perlomeno all'albero che avevate in casa da ragazzini) siete dei tradizionalisti e potreste faticare a tollerare i cambiamenti.

Ci sono persone poi che accumulano talmente tanti addobbi, luci e palline durante gli anni che si ritrovano invasi da pacchi di cose che rimangono inutilizzate ma... non le buttano.

Potrebbe esservi utile eliminare quello che non avete usato l’anno scorso per fare spazio a quello che entrerà.

E potete anche usare questo concetto nella vostra vita.

L’albero di Natale è decorato solo dalla parte visibile?

Alcune persone decorano solo la parte visibile dell’albero e trascurano quella attaccata alla parete o alla finestra.

Il concetto è che “tanto nessuno la vede” e quindi tanto vale mettere gli addobbi solo dalla parte esposta.

Questo comportamento potrebbe rivelare che quelle persone danno molta importanza a quello che appare agli altri.

Possono essere sensibili alle parole altrui e quindi preferiscono occuparsi dell’esteriorità piuttosto che di parti poco visibili.

Se le palline tutte uguali

C’è chi fa l’albero con precisione chirurgica.

Palline tutte uguali, magari dello stesso colore o con forma simile, calcolando la distanza tra un ramo e l’altro che deve essere esattamente la stessa a destra e a sinistra rivelano tratti da vero precisino.

Precisione e rigidità sono le vostre parole d’ordine e guai a spostare qualcosa da come l’avete posizionata voi, il vostro interlocutore potrebbe avere delle brutte sorprese.

Decori nuovi ogni anno?

Se ogni anno siete pronti a comprare tutto nuovo ci sono almeno due condizioni che devono coesistere: un amore smisurato verso il Natale e una propensione ai cambiamenti.

Nessun attaccamento ai Natali passati, vi piace rinnovare e sentirvi rinnovati.

Sentite che cambiare i decori vi fa vivere un’esperienza delle festività che è sempre diversa e spesso slegata agli altri anni.

Vi piace cambiare e questo si riflette anche nella vostra vita.

Se le lucine non vi sembrano mai abbastanza

C’è anche chi ama l’effetto scenografico di luci e lucine.

Grazie ad applicazioni apposite ormai si possono creare giochi di luce e motivetti sonori degni di un vero show.

Se fate parte di questo team siete persone che amano farsi notare e distinguersi.

Per voi la banale pallina è da lasciare agli amanti del passato, adesso è il momento di guardare al futuro.