Michelle Obama ha rivelato che il rapporto con Barack non è sempre stato semplice, e ha dato alcuni consigli per affrontare i momenti no in una relazione

Nel podcast di Michelle Obama la ex First Lady d'America aveva finora parlato di argomenti come l'uguaglianza razziale in America, la depressione, la salute mentale, la politica.

**Arriva il podcast di Michelle Obama (e non vedete l'ora di ascoltarlo)**

Nell'ultimo episodio, però, Michelle Obama ha diretto tutte le sue attenzioni sui ventenni in giro per il mondo, dando consigli sulle relazioni e sugli appuntamenti.

Michelle ha invitato il conduttore televisivo Conan O'Brien come ospite, e insieme hanno parlato delle differenze tra uomini e donne quando si tratta di matrimonio e di quanto velocemente vogliono impegnarsi; regalando anche qualche perla da tenere sempre a mente.

**Michelle Obama ha un consiglio da dare a chiunque abbia dei figli: non seguiteli sui social media**

(Continua sotto la foto)

I consigli d'amore di Michelle Obama

L'ex First Lady ha parlato apertamente delle difficoltà che lei e Barack Obama hanno dovuto affrontare durante la loro relazione, e ha condiviso alcuni ottimi consigli per le giovani coppie che attraversano momenti difficili.

Michelle ha detto:

«Le persone non sono perfette. Il matrimonio è difficile. È una lotta per tutti.

Devi sapere che ci saranno lunghi periodi di tempo in cui non vi sopporterete a vicenda.

L'ho detto durante il tour del libro come uno scherzo, ma lo ripeto: c'erano volte in cui volevo spingere Barack fuori dalla finestra».

«E lo dico perché così sapete che qualsiasi sentimenti proverete, saranno sentimenti intensi. Questi periodi no possono durare molto tempo - possono durare anni. Ma questo non significa mollare e arrendersi».

Ha poi continuato dicendo: «Le giovani coppie quando si trovano ad affrontare questi momenti spesso tendono a rinunciare a lottare perché pensano di essere distrutte».

«Ma io vi voglio solo dire che se è questo rompe un matrimonio, allora Barack e io ci saremmo presi e lasciati continuamente durante la nostra relazione, e invece ora abbiamo un matrimonio molto forte.

Se avessi rinunciato, se me ne fossi andata in quei momenti difficili, allora non avrei vissuto anche la tutta la bellezza che è venuta dopo».

Durante il podcast, Michelle Obama ha anche sottolineato l'importanza di darsi del tempo per vedere la persona con cui si sta uscendo «in una serie di situazioni diverse».

«Non esiste un modo magico per conoscere veramente un'altra persona, bisogna essere onesti nel voler stare con loro, uscire con loro seriamente, pianificare e prendere un impegno, provarci e vedere dove va e cosa succede».

Avete preso nota?!