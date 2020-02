L'ex first lady ha raccontato a Oprah Winfrey alcuni retroscena sulla sua vita personale: ecco i consigli di Michelle Obama ai genitori in ascolto

Michelle Obama è stata intervistata da Oprah Winfrey nel talk show americano Oprah's 2020 Vision: Your Life In Focus.

L'ex first lady si è aperta e ha parlato senza filtri della sua vita: il suo passato alla Casa Bianca, gli impegni umanitari con il marito e il suo lavoro con la prossima generazione.

Ha anche raccontato alcuni retroscena sulla sua vita personale, tra matrimonio e figlie, e l'approccio pratico che lei e Barack Obama usano quando si tratta di questioni familiari.

Ecco cos'ha detto.

Non seguite i vostri figli sui social

Michelle Obama ha spiegato che ha scelto di non seguire le sue figlie sui social media.

Malia e Sasha Obama hanno entrambe lasciato casa e si sono trasferite per andare al college: Malia attualmente frequenta l'Università di Harvard, mentre Sasha si è recentemente iscritta all'Università del Michigan.

E anziché controllare ogni mossa delle figlie sui social mentre sono lontane da casa, Michelle fa affidamento su amici di famiglia dell'età delle sue figlie a cui lei ha segretamente chiesto di tenerle d'occhio.

«È meglio che vengano controllati da qualcuno più giovane di me», ha detto ridendo Michelle.

Ecco perché è meglio non seguire i figli sui social

L'ex first lady ha deciso di condividere con il pubblico uno dei consigli che più spesso dà alle sue figlie, che sta alla base della decisione di non seguirle attivamente sui social: le incoraggia sempre a condurre le proprie vite in piena autonomia e a non lasciarsi influenzare da ciò che gli altri pensano di loro, compresi lei e papà Barack Obama.

«Non possono definirsi in base agli altri o guardando me o il loro papà. Devono prendersi del tempo per conoscersi - concedersi un momento per capire chi vogliono essere nel mondo, non chi pensano che io voglia che loro siano, non ciò che il resto del mondo dice di loro».

«Devono pensare davvero a come vogliono modellare la loro vita e come vogliono muoversi in questo mondo».