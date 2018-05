Dal tema agli ospiti passando per gli abiti sul red carpet: ecco tutto quello che c'è da sapere sul Met Gala 2018 (il 7 Maggio, a New York)

Tutto è pronto per il Met Gala 2018, l’evento modaiolo più atteso dell’anno che mette insieme celebrity, modelle e alte sfere del fashion, in programma a New York questa sera, 7 Maggio.



Il red carpet della serata è secondo per importanza e risonanza mediatica solo a quello degli Oscar se non di più, visto che gli abiti hanno un tema diverso per ogni edizione, con il risultato che gli eccessi sono la norma invece che l'eccezione.

Il tema di quest'anno, poi, è legato alla religione, e di conseguenza è probabile che si assisterà oltre che ad outfit scandalosi anche ai relativi e conseguenti scandali.



Ecco tutto quello che c’è da sapere.



Cos’è il Met Gala



Noto precedentemente come Costume Institute Gala, il Met Gala (o Met Ball, come preferite) è stato ideato da Eleanor Lambert, responsabile delle relazioni esterne, nel 1948, quando fu lanciata la prima raccolta fondi.



I soldi vanno ogni anno in favore del Metropolitan Museum of Arts Costume Institute di New York e la serata di gala rappresenta l’inaugurazione di una mostra annuale il cui tema ispira anche il dress code del party.



Tra gli invitati ogni anno il fior fiore di Hollywood e del fashion system oltre all’alta società e a esponenti del mondo dell’arte e della cultura.

I biglietti per accedere all’evento costano circa 30mila dollari.



Stando a quanto riportato da Forbes lo scorso anno sono stati raccolti almeno 12 milioni di dollari solo attraverso il ticketing.



Anna Wintour è a capo dell’organizzazione e ogni anno sceglie di farsi affiancare da personalità di spicco, rappresentate quest’anno da Amal Clooney, Rihanna e Donatella Versace.



Qual è il tema del Met Gala 2018



Quest’anno il titolo della mostra (e dunque il tema per il dress code della serata) sarà Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination.

Il legame tra corpo, moda e religione di sicuro regalerà spunti interessanti e non mancherà di far discutere.



Almeno 40 pezzi provenienti dal Vaticano, come la papalina di seta e oro di Papa Benedetto XV, saranno affiancati da abiti controversi di Donatella Versace e John Galliano.



Se l’esposizione assicura una certa imparzialità e rispetto per il tema trattato, limitandosi all’imprescindibilità dell’elemento moda anche in un contesto come la religione, lo stesso non è detto che avvenga per le star, che metteranno in scena la loro interpretazione dell’argomento.



Quando è e come si svolge la serata

Il Met Gala si tiene ogni anno la sera del primo lunedì di maggio.

Il che significa che a New York sarà questa sera.

Il red carpet inizierà alle 19 ora locale, quando in Italia sarà circa l’1 di notte, di fronte al Metropolitan Museum of Art della Grande Mela, sulla 5th Avenue.



Se riuscirete a rimanere svegli potrete assistere a una delle tante dirette streaming che seguiranno l’evento o aspettare domani mattina per leggere anche di tutti i gossip relativi all’after party (ricordate la celeberrima litigata in ascensore di Jay Z e Solange con Beyoncé imbalsamata di fianco? Ecco).



Gli ospiti faranno la loro passerella sul tappeto rosso (che l’anno scorso però era blu), poi assisteranno in anteprima alla mostra prima di sedersi a cena.



Chi ci sarà



Come già detto, ad affiancare Anna Wintour nel ruolo di organizzatori ci saranno Amal Clooney, Rihanna e Donatella Versace.



Tra gli ospiti presenze ormai fisse sono quelle di Kim Kardashian e Kanye West e di Beyoncé e Jay Z.

In particolare la reality star attende con ansia l’evento, come ha fatto capire sui social condividendo la dieta a base di succhi cui si è sottoposta per arrivare il perfetta forma all’appuntamento e attirare tutti i riflettori su di sé.



È attesa anche Katy Perry e in molti sperano che approfitti dell’occasione per uscire allo scoperto per la prima volta in pubblico con Orlando Bloom con cui è tornata da poco.



Gigi Hadid e Zayn Malik scelsero proprio il Met Gala, nel 2016, per il loro debutto come coppia.



Dopo aver annunciato poche settimane fa la rottura i due però sono stati visti di nuovo insieme proprio a New York la scorsa settimana e chissà che non approfittino della celebre serata per comunicare la loro riconciliazione.



Cosa indosseranno le star

Il Met Gala rappresenta un momento di puro godimento per gli stilisti che possono divertirsi a vestire le celebrity con abiti che mettono in risalto tutta la loro creatività.

Oltre a Donatella Versace i nomi già annunciati sono quelli di Alaïa, Balenciaga, Dior, Chanel, Dolce & Gabbana, John Galliano, Jean Paul Gaultier, Yves Saint Lauren, Moschino, Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, Lanvin, Rodarte e Valentino.