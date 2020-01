Secondo i rumors, Meghan Markle non ha chiamato per partecipare all'incontro con la Regina Elisabetta perché Harry ha deciso che non era necessario

Questa mattina è stata confermata la notizia che Meghan Markle non ha partecipato al summit con la Regina a Sandringham nemmeno telefonicamente, come invece era stato programmato.

**La Regina ha parlato: ecco cosa è stato deciso per Harry e Meghan dopo l'incontro**

Elisabetta II ha infatti ospitato lunedì un vertice di famiglia per discutere i ruoli futuri di Meghan e del principe Harry all'interno della monarchia. E mentre il principe Harry, il principe William e il principe Carlo erano tutti presenti, la duchessa del Sussex non c'era.

Si sapeva già che Meghan era tornata in Canada da Archie appena dopo aver rilasciato l'annuncio della separazione, ma allo stesso tempo si pensava che sarebbe intervenuta nell'incontro tramite una chiamata.

Così non è stato. Ecco perché.

Inizialmente Meghan e Harry avevano effettivamente pianificato una chiamata della Duchessa per prendere parte alle decisioni.

Ma alla fine, secondo un ufficiale del Palazzo, Meghan Markle «Non ha chiamato. I Sussex hanno deciso che non era necessario».

Secondo i rumors, Meghan è tornata nella casa in cui lei e Harry sono rimasti in durante le vacanze di Natale:

«Per lo più rimane a casa ma ogni tanto si avventura fuori a metà giornata per prendere aria», avrebbe detto una fonte.

La fonte ha poi aggiunto che Doria Ragland, madre di Meghan, è con lei, Archie, e la tata di Archie; con amici che vanno e vengono.

**Harry e Meghan avevano pianificato tutto? Ecco cosa c'è di vero (e cosa no)**