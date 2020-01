Il principe Harry e Meghan Markle vogliono separarsi dalla Famiglia Reale: ma cosa c'è di vero nei rumors degli ultimi giorni?

Il Principe Harry questa volta l'ha fatta grossa.

Il nipote (ex) preferito della Regina Elisabetta II ha creato scompiglio a corte annunciando sui social (e senza seguire l'iter previsto dal protocollo) di volersi separare dalla Royal Family, rinunciando a oneri e onori che ne derivano.

In risposta, Elisabetta ha convocato una riunione famigliare per discutere del piano di Harry e Meghan, e di come dovranno comportarsi tutti nei prossimi step.

L'incontro è previsto oggi, nella tenuta di Sandringham.

Invitati: Elisabetta e i due eredi al trono, Carlo e William. Oltre che Harry. Assente Meghan che si trova in Canada dal giorno dopo l'annuncio.

Nell'attesa di sapere quello che verrà deciso, si sono susseguiti rumors di ogni genere: ecco quali sono attendibili e quali probabilmente non lo sono.

(Continua sotto la foto)

Harry e Meghan hanno imposto la loro decisione

L'annuncio era abbastanza chiaro: la famiglia Sussex fa un passo indietro dai doveri reali per poter vivere meglio la propria vita.

La notizia è arrivata da Instagram come un fulmine a ciel sereno. Nessuno ne sapeva niente, neanche la Regina Elisabetta che ha successivamente espresso il suo malcontento.

**Ecco la reazione della Regina Elisabetta all'annuncio di Harry e Meghan**

I due hanno dichiarato di voler essere economicamente indipendenti, e hanno in programma di lanciare un nuovo ente benefico a loro nome.

Il tutto viaggiando tra Regno Unito e Nord America, più precisamente Canada - dove Meghan si trova ora insieme al figlio Archie.

**Meghan ha lasciato Harry a gestire la notizia bomba ed è partita per il Canada**

Dove sta l'imposizione? Nel dare in mano la notizia al mondo prima di avere raggiunto un accordo con Sua Maestà. In questo modo le hanno impedito di mettere loro un veto preventivo sulla cosa e l'hanno messa nella posizione di poter solo trattare il come.

Harry e Meghan accuseranno la famiglia reale di razzismo?

La posta in gioco per la Regina Elisabetta in questo modo è alta.

Per di più rumors sostengono che Harry e Meghan abbiano un asso nella manica.

Secondo il Times, infatti, i Sussex sono pronti a rilasciare un’intervista in cui accuserebbero la famiglia reale di razzismo.

A quanto pare la coppia avrebbe già contattato alcune emittenti televisive, minacciando una campagna di interventi televisivi polemici verso la corte, senza autocensure.

Sarà davvero la verità? Staremo a vedere.

La rottura con il fratello William

Il Duca di Cambridge (aka William) ha parlato con i media britannici della sua «tristezza» per questa spaccatura nel rapporto con suo fratello e ha espresso il dolore che la famiglia reale non è più un «dream team», come a lui piaceva definirla.

Il Sunday Times ha rivelato che il principe William ha detto di provare enorme tristezza per il fatto che lui e il principe Harry sono ora «Così lontani, senza grosse possibilità di riavvicinarsi nel futuro».

«Ho cercato di dare una mano a mio fratello tutta la mia vita. Ora non posso più farlo - avrebbe confidato William a un amico - Tutto questo mi fa male. Ciò che posso fare adesso è solo cercare di supportarlo nelle sue decisioni».

La reazione del Principe Carlo

Si dice che il principe Carlo sia disperato dalla notizia e stia cercando in tutti i modi di tenere Harry e Meghan nella monarchia.

Carlo avrebbe infatti esortato tutti a lavorare insieme per porre fine alla crisi: sta cercando di andare incontro a tutte le richieste dei Sussex, affermando che sarebbe una «totale tragedia» se dovessero andarsene.

Meghan ha firmatto un contratto con la Disney

Neppure il tempo di trovare un accordo con la Famiglia Reale che Meghan ha già trovato lavoro.

La duchessa del Sussex ha infatti firmato un contratto come doppiatrice per la Disney: i soldi guadagnati andranno in beneficenza all'organizzazione Elephants Without Borders che si occupa della salvaguardia degli elefanti nella lotta contro il bracconaggio.

Secondo varie indiscrezioni, Meghan avrebbe registrato il voiceover prima della partenza con il principe Harry per il Canada, dove la coppia ha trascorso sei settimane in occasione del Natale - quindi ancor prima di dare l'annuncio della separazione.

Secondo il Sunday Times, l'accordo con la Disney potrebbe essere un'indicazione dei futuri impegni di Meghan, che insieme al principe Harry potrebbe puntare a sfruttare il proprio status di celebrità per finanziare cause benefiche.