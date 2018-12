Carole, la mamma di Kate Middleton, ha rilasciato la sua prima intervista di sempre: ecco cos'ha detto della Royal Family e dei nipotini George e Charlotte

Carole Middleton, mamma di Kate Middleton, ha rilasciato la sua prima intervista di sempre, parlando con The Telegraph di svariate tematiche, tra cui la maternità, la gestione della propria attività economica e anche del perché ha sempre preferito non parlare e discutere della Royal Family sui media.

Carole ha spiegato che la sua famiglia è la cosa più importante della sua vita:

«Sono sempre al primo posto e sarà sempre così»; ma in questa intervista, lunga e compleata, ci ha fatto scoprire nuove sfumature sui Windosr.

Ecco cos'ha detto Carole nella sua prima intervista.

Perché non ha mai parlato della Royal Family

Nonostante i suoi stretti legami con la famiglia reale, la mamma Middleton non ha mai parlato dei suoceri di sua figlia (e della Royal Family in generale), perché è fermamente convinta che la cosa causerebbe più problemi di quanti ne valga la pena.

«Nel corso degli anni ho capito che è stato saggio non dire nulla» - condivide Carole Middleton, che è sempre stata negli obiettivi dei paparazzi dato l'interesse pubblico su larga scala nella vita di sua figlia e, quindi, il rapporto di 13 anni con il principe William.

Carole ha anche detto di non leggere più alcun articolo/intervista su se stessa o sulla Royal Family in generale.

Una decisione che ha preso poco più di un anno fa:

«Prima credevo che fosse meglio sapere cosa pensavano le persone. Ma ho capito che non fa alcuna differenza. Non sono sicuro di come sono e siamo percepiti ora; ma il fatto è... che siamo una famiglia davvero normale - la maggior parte delle volte».

Cosa vuol dire essere una mamma lavoratrice

L'intervista si è concentrata su come Carole Middleton sia stata in grado di far crescere la propria attività di business, Party Pieces, mentre cresceva anche i suoi tre figli Catherine, Pippa e James.

Carole, che lanciò il suo marchio nel 1987 insieme al marito Michael, ha detto:

«Eravamo praticamente gli unici a fare questo genere di cose quando abbiamo iniziato; per questo era chiaro fin dall'inizio che avrebbe funzionato.

Penso che sia più facile iniziare un'attività quando sei giovane, sei meno consapevole delle insidie e forse hai meno da perdere».

«Ho comunque ricevuto aiuto da altre mamme. Catherine e Pippa erano a scuola fino alle 18, e ogni tanto qualche amica mi portava James da scuola all'ufficio e lui stava qui con me».

E ancora: «Il nostro lavoro era anche parte della vita dei bimbi. Venivano e ci aiutavano».

«Hanno anche fatto le modelle per noi - ha detto Carole. «Catherine era sulla copertina di uno dei cataloghi, mentre spegneva le candele. Pippa invece seguiva il blog».

Carole ha infine aggiunto: «Apprezzo ancora le loro idee e opinioni e i loro consigli quando si tratta di lavoro».

Com'è il principe William come cognato

Sembra che Carole sia particolarmente innamorata di entrambi i suoi generi.

La mamma di Kate e Pippa ha rivelato: «Ho due adorabili generi e spero di avere una bella nuora». In realtà, Carole faceva riferimento al fatto che il fratello di Kate e Pippa, James, al momento è apparentemente single.

Carole ha anche aggiunto che la sua «più grande paura» quando sua Kate sposava il futuro Re d'Inghilterra era che avrebbe «perso la mia famiglia, ma siamo rimasti vicini», il che è bello da sentire.

Ne è una riprova il fatto che tutti e tre i figli vanno spesso in visita a Bucklebury, a casa dei Middleton, con le rispettive famiglie quando hanno bisogno di una casa lontano da casa.

George, Charlotte e l'albero di Natale

Carole ha detto che quando si tratta di alberi di Natale, non le piace avere solo uno in casa.

La 63enne ha infatti raccontato che le piace avere quanti più alberi possibili nella sua casa, incluso uno per ciascuno nelle stanze dei suoi nipoti, George e Charlotte.

Spiegando il perché, Carole ha detto: «Così che possano decorarlo da soli come più preferiscono».