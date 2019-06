Martedì 18 giugno l’artista presenterà la nuova canzone nel Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano per “La notte dei maturandi”, talk show prima degli esami in diretta social con 10 ospiti d’eccezione

L’esame di maturità è alle porte e Studenti.it, da più di 20 anni a fianco dei ragazzi come supporto allo studio, presenta in esclusiva assoluta il nuovo brano di Lorenzo Baglioni, Maturandi.

Disponibile da oggi su tutti gli store digitali, il nuovo inno della Maturità 2019 racconta con tono ironico ed emozionale le paure e le ansie ma anche la leggerezza romantica dei ragazzi e delle ragazze alle prese con il primo rito di passaggio della loro vita, in un momento di condivisione generazionale.

Il testo gioca sugli argomenti più gettonati del programma d’esame, dalla matematica alla storia passando per la filosofia.

I timori e le speranze si trasformano nei versi di una canzone pop, un vero e proprio tormentone dedicato al momento magico di chi si trova alla fine del percorso scolastico per affrontare insieme l’ultimo grande ostacolo, al ritornello di M’ama, non m’ama, sì, ma-maturandi!

Un progetto reso possibile dall’incontro tra Lorenzo Baglioni, professore di matematica che ha scelto il mondo dello spettacolo e in particolare la musica per insegnare e Studenti.it. Un lavoro sul testo a quattro mani, nato a partire dalla ricchezza di dati e interazioni dei maturandi sul sito e sulle pagine social di Studenti.it, che l’artista ha saputo tradurre nella linguaggio della musica attraverso il suo stile originale e coinvolgente.



La notte dei maturandi – l’evento

Lorenzo Baglioni presenterà il nuovo brano nel corso dell’evento aperto al pubblico La Notte dei Maturandi. Martedì 18 giugno, dalle ore 18, il Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano, punto di riferimento per incontri con artisti, cantanti e autori, darà vita a uno speciale talk show alla vigilia della prima prova scritta in compagnia dei personaggi più amati dalla generazione Z.

Sul palco, per condividere aneddoti e suggerimenti in vista degli esami con i conduttori Lorenzo Baglioni e la content creator Lea Cuccaroni, si alterneranno l’influencer Ludovica Pagani, Matteo Viviani, volto de Le Iene, lo youtuber scientifico Adrian Fartade, il comico Filippo Caccamo, l’autore Carlo Gabardini, la conduttrice Andrea Delogu. Non mancheranno i consigli degli esperti, dall'insegnante di Greco e Latino Cristina Dell’Acqua, allo psicologo Gianluca Marchesini, al nutrizionista Luca Avoledo e contributi video esclusivi, come il tutorial di bellezza per presentarsi agli orali di Damn Tee, maturando e star emergente del mondo beauty sui social, le interviste agli studenti davanti alle scuole e infine gli auguri delle web star realizzate per il pubblico di Studenti.

Il talk show sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e Youtube di Studenti.

Radio 105, media partner dell’evento, seguirà la Notte dei maturandi con la presenza nel Mondadori Megastore dello speaker Alessandro Sansone.





