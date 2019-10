Kate e William sono in Pakistan per un tour reale, ma sono partiti senza i tre figli: ecco la ragione di questa decisione

In molti si stanno chiedendo perché il Duca e la Duchessa di Cambridge non hanno portato i figli in royal tour con loro, come invece ha fatto la famiglia Sussex con il piccolo Archie in Sudafrica.



Le risposte sono almeno due, e sono molto più semplici di quanto possiate pensare.

(Continua sotto la foto)

Questioni di sicurezza

Se il principe George avesse viaggiato con mamma e papà e fratelli, Kensington Palace avrebbe avuto un carico eccessivo di preoccupazioni per la sicurezza, trattandosi di proteggere due diretti eredi al trono.

Già così, il tour reale in Pakistan è stato monumentale in termini di pianificazione. Kensington Palace lo ha definito «Il tour più complesso intrapreso dal Duca e dalla Duchessa fino ad oggi, date le considerazioni logistiche e di sicurezza».

Non si può ignorare il livello di allerta legato agli attacchi terroristici che vi hanno avuto luogo, in particolare sui civili. Ma questo viaggio ha lo scopo di aiutare a riparare quell'immagine e rilanciare l'industria del turismo.

E se una cosa è mantenere al sicuro la coppia reale, proteggere anche i loro tre figli avrebbe reso il tutto un incubo logistico.

I bambini vanno a scuola

A prescindere dal resto, il principe William e Kate avevano un'ottima ragione per lasciare i figli a casa.

George e Charlotte avrebbero dovuto saltare la scuola per viaggiare con mamma e papà.

E perché mai avrebbero dovuto farlo?