Kanye West ha annunciato di voler partecipare alle elezioni per diventare presidente degli Stati Uniti, ma, leggi alla mano, potrebbe non essere possibile

Per anni, Kanye West ha preso in giro i fan dicendo loro che si sarebbe candidato per la carica da presidente, sostenendo di essere stato ispirato dalla bizzarra miscela che impersonifica l'attuale presidente Donald Trump, tra reality TV e strategia politica.

L'altro giorno il cantante e marito di Kim Kardashian ha smesso di giocare e ha annunciato che si candiderà davvero per le elezioni americane.

Sabato infatti ha usato Twitter per comunicare la sua decisione ai fan: «Sono in corsa per diventare presidente degli Stati Uniti».

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

In pochi minuti il tweet del cantante ha ricevuto moltissima attenzione, arrivando a decine di migliaia di retweet.

Kanye West ha ricevuto anche quella che sembra l'approvazione-non-verbale da sua moglie Kim Kardashian (dovremmo iniziare a chiamarla futura First Lady?) che ha ripostato il suo tweet con un emoji della bandiera americana.

Come se non bastasse, anche l'amico e businessman Elon Musk si è schierato a supporto del rapper.

Kanye West può davvero candidarsi a Presidente?

Dopo questa notizia bomba, in molti hanno fatto notare come ormai sia troppo tardi per candidarsi alle elezioni presidenziali.

Secondo il New York Post, la candidatura di Kanye West per la presidenza è quasi impossibile in quanto avrebbe già perso tutte le scadenze per la presentazione della candidatura e le primarie.

Il giornalista e corrispondente della Casa Bianca Hunter Walker ha analizzato e spiegato ai cittadini americani perché è impossibile che West si candidi davvero.

Hunter Walker spiega come sia troppo tardi per un candidato indipendente come West, perché in nove stati sono già state votate le primarie. Tra questi stati ci sono il Texas, New York e l'Illinois, che hanno un grande impatto sul risultato elettorale finale.

Inoltre, a soli quattro mesi dalle elezioni, il cantante deve ancora registrarsi presso la Commissione Elettorale Federale, presentare una campagna politica, raccogliere abbastanza firme per ottenere la possibilità di partecipare allo scrutinio di novembre e molto altro ancora.

Inoltre, se Kanye West dovesse candidarsi come presidente, avrebbe una forte concorrenza: il suo stesso amico Donald Trump.

Tanto fumo e poco arrosto insomma: Kanye West sembra averla detta grossa questa volta.