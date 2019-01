Si chiama Drew House ed è la linea di abbigliamento di Justin Bieber, che propone outfit chill and casual (così scrive lui nel lancio): ecco i dettagli

Justin Bieber, oltre a preparare il matrimonio con (la già moglie) Hayley Bieber e accudire il nuovo cane che la coppia ha adottato, ha lanciato una sua linea di abbigliamento, Drew House - cioè la risposta per i millenario alla ricerca di uno stile casual ma cool allo stesso momento.

La nuova linea di abbigliamento è in lavorazione da almeno febbraio dello scorso anno, quando il cantante ha registrato i nomi Drew, The House of Drew e La Maison Drew, come marchi di fabbrica.

Gli abbigliamenti proposti da Drew House

Lo slogan che si può trovare sul sito web del marchio è il seguente:

«Drew House è un posto dove puoi essere te stesso. blah blah blah blahsdbksjdfhl vestiti come se non ti interessasse. Sii chill. Baci e ciao».

Allora, qual è l'estetica proposta da Drew House?

Pensate a skater boy vestiti con velluto a coste, pop di giallo, rosso e senape seduti uno accanto all'altro, pronti a mostrare quello che diventerà senza dubbio la principale forma di riconoscimento del marchio, una faccina gialla il cui sorriso è stato sostituito dalla parola Drew.

Stando al sito web di Drew, tutti i pezzi sono «Prodotti eticamente in quantità limitata a Los Angeles, USA» e hanno un prezzo compreso tra $ 48 per una T-shirt e $ 148 per un paio di pantaloni. L'intera collezione è unisex ed è modellata in stile oversize.

Potrebbe non essere il lavoro di progettazione più innovativo che abbiamo mai visto, ma considerando quanto successo abbia avuto la collaborazione di Bieber con Jerry Lorenzo nel 2016, ci sono buone probabilità che vedremo un sacco di bambini della generazione Z sfoggiare velluto a coste marrone chiaro felpe con faccine gialle molto presto.