Justin Bieber e Hailey Baldwin sono marito e moglie: la coppia ha messo chiari indizi del matrimonio su Instagram. Ecco quali e cosa se ne può dedurre

Sembra che, sì, dopo settimane e settimane di speculazioni, Justin Bieber e Hailey Baldwin siano, in realtà, ufficialmente sposati.

Questo weekend sono infatti successe alcune cose che sembrano aver dato conferma che i due abbiano già pronunciato il rispettivo sì, quindi potrebbe essere finalmente arrivato il momento di congratularsi con la coppia.

Gli indizi che ci fanno pensare che Justin Bieber e Hailey Baldwin siano ora veramente marito e moglie arrivano dal profilo Instagram di entrambi.

Eccoli.

Justin Bieber

Innanzitutto, Justin Bieber ha reso il loro matrimonio Insta-ufficiale quando ha pubblicato una foto con Hailey riferendosi a lei come «my wife», cioè mia moglie.

La didascalia della foto pubblicata dal cantante infatti recita:«My wife is awsome» (Mia moglie è fantastica).

Hailey Baldwin, anzi, Bieber

L'ennesima conferma arriva poi il giorno dopo da Hailey Baldwin, che ha cambiato il suo nome su Instagram, diventando niente meno che @HaileyBieber, e sottolineando in modo discreto il suo matrimonio con la pop star.

Niente più "Baldwin" sulla sua pagina, ora c'è solo il suo nome completo da donna sposata, cioè Hailey Rhode Bieber.

Il matrimonio

Anche se ancora stiamo aspettando di vedere le foto di Baldwin in abito bianco, la coppia ha senza dubbi lavorato sodo questo fine settimana per confermare e ufficializzare il matrimonio.

Ma la domanda che tutti ci stiamo ponendo adesso è: quando è stato il matrimonio?

I rumors dicono che la coppia abbia ritirato il certificato di matrimonio a settembre: considerato il fatto che il certificato è valido per 60 giorni, la coppia doveva sposarsi entro la fine di novembre.

TMZ è stato il primo a riportare la notizia che la coppia si fosse sposara ben due mesi fa in una cerimonia super-segreta in un tribunale di New York. Anche se è tutto ancora da confermare, avrebbe senso con la tempistica delle cose.

Ora tutto ciò che rimane da chiedersi è se pianificano o meno di organizzare una cerimonia di matrimonio più pubblica di fronte ad amici e parenti.

O che decidano di condividere delle foto di quello già officiato.

Aspettiamo notizie (su Instagram).