Jennifer Aniston ha raccontato di aver quasi smesso di recitare dopo un recente progetto: «Mi piacerebbe intraprendere una carriera da designer di interni»

Jennifer Aniston ha rivelato di aver considerato più volte il suo ritiro dal mondo della recitazione negli ultimi due anni.

L'attrice è stata ospite di SmartLess, un podcast di iHeartRadio condotto da Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes. Durante la conversazione, ha ammesso che uno dei suoi progetti recenti l'ha quasi spinta a smettere di recitare.

Anche se si è rifiutata di dire di quale progetto si trattasse, ha specificato che l'esperienza l'ha portata a mettere in dubbio molte delle sue scelte riguardo la carriera è precedente a The Morning Show di Apple TV +.

Jennifer Aniston dice addio al cinema?

Nonostante i suoi successi nel cinema e in televisione, Jennifer Aniston, 51 anni, ha ammesso di aver seriamente pensato di abbandonare del tutto la recitazione.

«Negli ultimi due anni ci ho pensato molto, cosa che non è mai successa prima - ha spiegato - Mi sono detta molte volte 'Woah [questo progetto] mi ha risucchiato la vita, e non so se questo è ciò che mi interessa fare'».

Jennifer ha raccontato che la sceneggiatura di questo progetto, che ha preferito non nominare, «non era pronta».

Ha spiegato: «Era un progetto impreparato, è capitato a tutti di farne parte. Ma poi ti dici sempre: 'Mai più! Non lo rifarei mai più!'».

Nonostante abbia avuto un'esperienza negativa, Jennifer Aniston ha rassicurato i fan di avere molti bei ricordi del suo tempo passato a recitare.

Soprattutto riguardo a Friends.

Infine la Aniston ha rassicurato tutti specificando che non ha intenzione di lasciare l'industria cinematografica nell'immediato, ma ha rivelato che nel caso non le dispiacerebbe intraprendere una carriera come designer di interni.