Jennifer Aniston commenta il fatto che i giovani trovano Friends una serie offensiva: «Non c'era la sensibilità che c'è adesso»

Friends è senza dubbio una delle serie tv più iconiche degli anni '90, considerata ancora oggi un classico intramontabile.

Per quelli come noi che fanno parte della generazione dei millennial è infatti impossibile dimenticare l'enorme impatto culturale che ha avuto la serie.

Tuttavia, sebbene la serie continua a essere molto popolare nonostante sia andata in onda per la prima volta quasi 30 anni fa, negli ultimi anni ha dovuto affrontare molte critiche per la sua mancanza di diversità e per aver fatto di battute sull'omofobia e sul body shaming (tra le altre cose) uno dei suoi punti forti.

Ed è proprio per questo che Jennifer Aniston (aka Rachel Green) ha dichiarato che i ragazzi di oggi della Gen Z trovano Friends offensivo.

Cosa ne pensa Jennifer Aniston

Mentre promuoveva il suo nuovo film con Netflix, Murder Mystery 2, Jennifer Aniston ha parlato di come la commedia sia cambiata dai suoi giorni sul set di Friends, dicendo:

«Tutti gli show comici sono cambiati. Ora è un po' complicato perché bisogna stare molto attenti a ciò che si dice, il che rende davvero difficile per i comici.

Ma la bellezza della commedia è prendere in giro se stessi, prendere in giro la vita».

L'attrice ha poi continuato dicendo: «In passato potevi scherzare su una persona bigotta e ridere - era esilarante. E aiutava anche ad educare il pubblico su quanto fossero ridicole le persone. Ora però non ci è più permesso farlo».

Spiegando come quell'evoluzione nella commedia abbia reso problematiche alcune delle battute e delle trame della serie, l'attrice ha detto: «C'è un'intera generazione di persone, i più giovani, che ora guardano agli episodi di Friends e li trovano offensivi».

Indipendentemente dai commenti sulla serie, gli studi cinematografici hanno rilasciato molte meno commedie negli ultimi anni e Jennifer Aniston ritiene che uno dei fattori a spingere in questa direzione sia della cosiddetta "sensibilità moderna".

Ad ogni modo, l'attrice crede che spettacoli comici siano ora più necessari che mai: «Tutti hanno bisogno di divertimento, il mondo intero ha bisogno di umorismo! Non possiamo prenderci troppo sul serio».