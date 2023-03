200 abiti e gioielli che hanno fatto la storia della moda royal (e della moda delle star) in mostra all'interno di Kensington Palace a Londra

Il sorprendente vestito scelto da Blake Lively per il Met Gala del 2022 e l'outfit indossato da Beyoncé durante la gravidanza ai Grammy 2017 saranno in mostra a Londra insieme a circa altri 200 capi, tra abiti delle star e accessori che hanno fatto la storia della moda dai salotti reali ai red carpet.

E non solo: la nuova mostra Crown to Couture sarà allestita all'interno di Kensington Palace, dove hanno vissuto a lungo anche William, Kate e Harry.

Crown to Couture ripercorre la storia dell'alta moda dalla corte reale del XVIII secolo ai red carpet di oggi, ed è la più grande mostra mai allestita al palazzo.

In mostra non solo abiti delle star

Kensington Palace, che a sua volta è un palcoscenico per la moda reale odierna, aprirà le porte ai suoi splendidi appartamenti di rappresentanza, in cui i visitatori troveranno più di 200 oggetti in mostra, tra cui tutta una serie di abiti che lasciano letteralmente senza fiato.

In mostra anche una collezione di gioielli spettacolari, tra cui la spilla indossata dalla defunta Regina Elisabetta II quando è stata fotografata in prima fila alla London Fashion Week solo pochi anni fa.

La mostra sarà creata da Historic Royal Palaces - l'ente di beneficenza che si prende cura delle residenze reali - in collaborazione con il designer Joseph Bennett, noto per il suo lavoro nelle sfilate di moda di Alexander McQueen.

«Siamo entusiasti di collaborare con un'ampia varietà di case di moda famose e designer emergenti per mostrare alcuni dei look da red carpet più iconici degli ultimi anni e celebrare la meravigliosa diversità e creatività che vediamo oggi», afferma Claudia Acott Williams, curatore di Historic Royal Palaces.

«Portando questi abiti familiari nel palazzo e mettendoli in conversazione con spettacolari vestiti di corte del XVIII secolo, speriamo di fornire una nuova prospettiva su questi spazi storici e sui costumi dell'epoca ancora in grado di influenzare la moda del momento».

La mostra sarà aperta dal 5 aprile al 29 ottobre e i biglietti si possono acquistare direttamente sul sito web ufficiale.