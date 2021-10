Dai cigni del Tamigi alle tartarughe delle Seychelles, ma anche un bancomat personale e un McDonald's. Ecco le cose più strane che possiede la regina Elisabetta

Come capo di stato e monarca più famosa al mondo, è inutile dire che la regina Elisabetta possiede un sacco di cose.

Sappiamo tutti che Sua Maestà vive nell'enorme Buckingham Palace, e che possiede molte altre residenze. Sappiamo che è una donna incredibilmente ricca, nota per aver indossato una serie di cappelli e borse firmate in ogni evento pubblico a cui partecipa. Per non parlare poi dell''impressionante collezione di gioielli.

**15 curiosità sulla Regina Elisabetta che (probabilmente) non sapete**

Quello che però neanche i fan della famiglia reale sanno, è che la Regina Elisabetta possiede alcune cose piuttosto bizzarre e inaspettate.

Dagli animali ai centri commerciali, ma anche collezioni di macchine e cavalli da corsa.

Ecco le cose più strane che possiede la regina Elisabetta

**Il segno zodiacale della Regina Elisabetta (e degli altri Windsor) spiega molte cose**

(Continua sotto la foto)

1. La prima via dello shopping di Londra

Un'enorme quantità di proprietà storiche nel Regno Unito è di proprietà della monarchia britannica e gestita dalla Crown Estate.

Questo include l'intera Regent Street di Londra, una delle strade più famose del mondo.

Situata nel cuore del West End della città, Regent Street da sola attira più di 7,5 milioni di visitatori all'anno.

Nel 1819, Regent Street divenne la prima via dello shopping di Londra costruita, appositamente per questi motivi. Oggi è sede di marchi internazionali, anche se la regina non ha nessun guadagno sulle numerose vetrine.

2. Tutti i cigni sul fiume Tamigi

La regina Elisabetta è nota per il suo amore per i cani, ma la sua collezione di "animali domestici" non si ferma ai suoi corgi.

Tecnicamente, infatti, la regina possiede tutti i cigni in acque libere in Inghilterra e Galles.

Ufficialmente, Sua Maestà «conserva il diritto di rivendicare la proprietà di qualsiasi cigno che nuota in acque aperte, ma questo diritto è principalmente esercitato su alcuni tratti del fiume Tamigi».

Nel 2009, la regina è diventata la prima monarca al mondo a prendere parte allo Swan Upping, una tradizione secolare che prevede un conteggio annuale della nidiata reale di cigni.

3. Il suo bancomat personale

Non c'è niente di peggio che rimanere senza contanti quando se ne ha bisogno.

Sebbene probabilmente questo non sia affatto il caso della regina, Elisabetta II ha comunque a disposizione un bancomat privato nel seminterrato di Buckingham Palace.

Il servizio è disponibile per tutti i membri della famiglia reale.

**6 cose che non pensereste di trovare dentro Buckingham Palace (e invece ci sono)**

4. Tutti i delfini nelle acque inglesi

Delfini, storioni e balene. Proprio come per i cigni, la regina vanta il possesso su molte delle creature acquatiche del paese.

Questa bizzarra proprietà deriva da uno statuto risalente al 1324, che ebbe origine durante il regno di re Edoardo II, e afferma: «Il re avrà relitti del mare in tutto il regno, balene e storioni catturati in mare o altrove all'interno del regno».

La legge è ancora valida oggi e include non solo balene e storioni, ma anche focene e delfini.

5. Una squadra (vincente) di cavalli da corsa

I cavalli sono stati a lungo una delle grandi passioni della regina. A Elisabetta II, si sa, è infatti sempre piaciuto andare a cavallo.

Proprio per questo motivo, è anche un'investitrice esperta in cavalli da corsa e ne possiede circa 30.

Secondo alcune indiscrezioni, alla fine del 2017, l'impressionante elenco di cavalli da corsa ha fruttato alla Regina quasi 8 milioni di sterline negli ultimi tre decenni con un totale di 451 vittorie.

6. La Torre di Londra

La possente Tower of London, costruita da Guglielmo il Conquistatore nel 1070, ospita i Gioielli della Corona ed è una delle attrazioni turistiche più famose di Londra.

Il suo nome ufficiale è Palazzo Reale di Sua Maestà e Fortezza della Torre di Londra.

La regina non è però solo proprietaria della Torre, ma anche dei gioielli al suo interno e pure dello stormo di sette corvi che vivono dentro le torri (secondo la leggenda, il regno e la Torre di Londra cadranno se sei dei sette corvi lasceranno la fortezza).

7. Un McDonald's

Esatto, avete capito bene: Sua Maestà è proprietaria di un McDonald's con tanto di drive in!

Tecnicamente, Elisabetta II possiede il terreno su cui si trova il ristorante McDonald's al Banbury Gateway Shopping Park nell'Oxfordshire, a circa 130 chilometri da Londra.

Ma come si può facilmente immaginare, poiché il terreno è di proprietà della Crown Estate, questo non è il classico McDonald's al quale siamo abituati.

Questa filiale, aperta al pubblico, è assolutamente degna di una regina: ha i divani in pelle, le sedie Eames, i pavimenti in laminato e il servizio ai tavoli.

8. Una colonia di pipistrelli

Tra i cigni, i delfini, i cavalli e i corgi, la regina è chiaramente un'amante degli animali... il che potrebbe spiegare perché il castello di Balmoral (una delle altre proprietà della Regina) ospita una colonia di pipistrelli.

La leggenda narra che Elisabetta II, da giovane, inseguiva i pipistrelli e li catturava con un retino per farfalle mentre volavano intorno alla casa.

9. Più di 150 mila opere d'arte (dal valore inestimabile)

La regina è a capo della Royal Collection, una delle collezioni d'arte più grandi e impressionanti del mondo (sebbene non la possieda personalmente, è affidata a lei).

Dei milioni di pezzi inclusi nella collezione ci sono circa 150 mile le opere d'arte di alcuni dei più grandi maestri di sempre; per esempio Rembrandt, Rubens e Raffaello.

Mentre alcuni di questi pezzi sono esposti nei musei o resi altrimenti disponibili per la visione pubblica, molti di loro sono appesi nei palazzi e nelle proprietà reali.

10. Il diamante più grande al mondo

Di 530 carati, la Grande Stella d'Africa, comunemente nota come Cullinan I (dal nome del magnate minerario sudafricano Sir Thomas Cullinan), è il diamante più grande del mondo, con un valore di circa 51 milioni di dollari.

Nel 1910, questo incredibile diamante fu presentato e regalato a Mary of Teck (la consorte di Giorgio V e la nonna di Elisabetta II).

Una volta arrivato nel Regno Unito, il diamante è stato poi incorporato nello Scettro del Sovrano con la Croce, il bastone lungo un metro tenuto dal monarca durante la sua incoronazione.

In quanto tale, il diamante fa ora parte dei Gioielli della Corona, che quindi, tecnicamente, sono di proprietà della regina.

11. Hyde Park e altri parchi

Con così tante residenze reali tra cui scegliere, alla famiglia reale serviva un posto per sgranchirsi un po' le gambe e socializzare con gente comune.

Ecco allora che la regina possiede alcuni dei più famosi spazi verdi d'Inghilterra, tra cui Hyde Park, Kensington Gardens, The Regent's Park e Primrose Hill e Green Park.

12. Una collezione d'auto dal valore di 10 milioni

In pochissimi sono a conoscenza del fatto che la regina Elisabetta sia una qualificata meccanica militare.

Ha imparato queste abilità mentre prestava servizio ausiliario durante la Seconda Guerra Mondiale: è l'unico capo di stato ancora in vita ad aver servito in uniforme durante la guerra.

Da qui, l'amore per le quattro ruote.

Anche se è più spesso vista in giro con la sua amata Land Rover Defender - ne ha possedute 30 - la sua collezione di auto va ben oltre e si stima che valga circa 10 milioni di sterline.

Tra i modelli della sua collezione: tre Rolls-Royce, due Bentley e una Range Rover LWB Landaulet personalizzata.

**La Regina Elisabetta non ha la patente ma guida lo stesso. Ecco perché**

13. Una collezione di uova Fabergè

Da secoli, i reali inglesi hanno una passione molto lussuosa, quella di collezionare uova e accessori Fabergè.

Anch'essa parte della Royal Collection, la collezione è stata avviata dalla regina Alessandra di Danimarca ed Edoardo VII verso la fine del XIX secolo, e ora si stima che comprenda oltre 600 pezzi.

Molte delle uova sono state messe in mostra al pubblico, incluso un portasigarette blu che è stato regalato a Edoardo VII da una delle sue tante amanti, Alice Keppel.

14. Due tartarughe delle Seychelles

Uno dei più bizzarri regali che la regina è stata in grado di portare a casa con sé dai suoi viaggi all'estero è stata una coppia di tartarughe giganti autoctone di Aldabra, presentatele durante una visita ufficiale alle Seychelles nel 1972.

Attualmente si trovano allo zoo di Londra, e - dato che secondo quanto riferito queste tartarughe possono vivere fino a più di 200 anni - probabilmente sopravviveranno alla regina stessa.

15. Una sua bandiera personale

La regina ha un suo stemma di Stato e la monarchia è parte integrante della bandiera britannica, la Union Jack.

Tuttavia, Sua Maestà ha anche una sua bandiera personale, raffigurante una lettera E coronata in un cerchio di rose, su uno sfondo blu scuro.

La famiglia reale può scegliere di utilizzare questa bandiera su qualsiasi edificio o veicolo in cui la regina soggiorna o viaggia.

Secondo quanto riferito, la bandiera è stata disegnata nel 1960 su richiesta della regina Elisabetta per simboleggiarla come individuo, separata dal suo ruolo di sovrana o capo di stato.