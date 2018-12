La Regina Elisabetta II ha guidato per più di 70 anni senza mai aver preso la patente

Quando vediamo la Regina Elisabetta II impegnata in eventi ufficiali in giro per il Regno Unito, è spesso nel retro di una carrozza o di una macchina di lusso.

Si può dunque presupporre che la Regina non abbia alcun bisogno di guidare - ed è ancor più improbabile che le serva la macchina per fare un salto al supermercato e prendere un litro di latte.

Nonostante ciò, la Regina guida da quando ha 19 anni, ed è anche stata vista al volante in qualche (seppur rara) occasione.

Se questo può già suonare un pochino strano, la cosa ancora più assurda è che non ha mai sostenuto un esame di guida e non ha la patente.

Perché alla Regina non serve la patente

Essere il capo dello stato, oltre ad avere oneri importanti, porta con sé anche alcuni benefici su cose che sono (più o meno) all'ordine del giorno. E quando si tratta di guidare lei è l'unica persona nel Regno Unito che ha il permesso di sedersi al volante senza una patente di guida.

Secondo la legge britannica, infatti, la Regina non ha bisogno di una patente perché le licenze di guida sono rilasciate proprio a suo nome.

Non solo: non ha mai avuto bisogno di fare un test di guida e la sua auto può circolare priva di targa. Il tutto senza infrangere alcuna legge.

Dove ha imparato a guidare la Regina?

Prima di salire sul trono, la Regina Elisabetta è stata addestrata come meccanico e autista come parte del Women's Auxiliary Service durante la seconda guerra mondiale.

Cambiare le gomme e sistemare i motori faceva tutto parte del lavoro. La sua bravura la portò presto a essere promossa a comandante junior onorario.

E così che è nata la passione per la guida della Regina, documentata in varie occassioni, ufficiali e non.