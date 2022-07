Concerti, mostre, incontri e eventi a contatto con la natura: gli appuntamenti da segnare in agenda per decidere cosa fare a Milano questo fine settimana

L'estate si fa sempre più incandescente, non solo per le temperature, e Milano nel weekend si accende con alcuni dei concerti più attesi, rimandati più e più volte e finalmente riprogrammati.

Ma in città non mancano comunque le alternative per chi resta durante il fine settimana. E, anzi, a differenza di quanto accade durante il resto dell'anno, è forse il momento migliore per potersi godere le mostre, con meno gente e tanta aria condizionata.

Queste e altre proposte sono solo alcune delle iniziative in programma dall'8 al 10 luglio a Milano. Continuate a scorrere sotto la foto per vedere tutti i nostri suggerimenti.

Cosa fare a Milano nel weekend

(Continua sotto la foto)

Il ritorno dei Guns N' Roses

La band americana fa tappa a San Siro domenica 10 luglio, per uno dei concerti più attesi dell'intera stagione estiva.

Si tratta di una data aggiunta a quelle già programmate per la tournée europea, a quattro anni di distanza dalla partecipazione al Firenze Rocks del 2018.

Axl Rose e soci ripercorreranno i loro più grandi successi, dalle ballad come Don't Cry alle energetiche come Sweet Child O' Mine.

Visita guidata alla Casa degli Atellani e alla Vigna di Leonardo

Sabato 9 luglio è l'ultima data disponibile per il tour guidato a Casa degli Atellani e alla Vigna di Leonardo da Vinci.

La vigna si trova nel giardino di Casa Atellani, splendido edificio quattrocentesco, nascosto tra i muri di corso Magenta.

Compreso nel biglietto anche un aperitivo con degustazione del Vino di Leonardo, coltivato proprio nel luogo della vigna che Ludovico il Moro gli regalò cinque secoli fa.

La degustazione si svolge nel Bistrot di Casa degli Atellani.

Prenotazione obbligatoria

Concerti in posti belli

Tornano i Concerti all'alba al Parco Nord, organizzati da Musica nell'Aria. Al Sun Strac, il bar che affaccia sul laghetto Niguarda, ogni sabato mattina alle 6,30 si terrà un concerto di musica classica, approfittando della vista sul bacino e delle temperature meno alte del primo mattino.

Domenica 10 è la volta di Edoardo Maviglia, marimba , e Federico Parnanzini, violoncello. L'ingresso è libero.

Sabato, alle 19, l’ Orchestra I Pomeriggi Musicali è nel Chiostro della Magnolia, alle Stelline per un Concerto en plein air, in uno dei giardini più belli di Milano, con la possibilità di un aperitivo sulla terrazza che guarda agli Orti di Leonardo.

Direttore Alessandro Cadario, violino Alessandro Milani, viola Luca Ranieri. Musiche di Mozart e Mendelssohn-Bartholdy.

Anteo nella città

Fino a metà settembre, Anteo - insieme a Fuoricinema e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e i Municipi - organizza la seconda edizione della rassegna itinerante che porta il cinema nei Municipi milanesi, sostando ogni settimana in una piazza diversa.

Una programmazione “su quattro ruote” in zone non sempre raggiunte da un’offerta culturale di cinema e audiovisivo: un furgone che viaggia per la città trasportando 300 sedute e un proiettore 2k, come quelli che si usano normalmente al cinema. L'audio sarà trasmesso in cuffia per non disturbare chi non parteciperà alle proiezioni.

Come nella tradizione di Fuoricinema, la programmazione cinematografica sarà accompagnata da una serie di incontri con personaggi del mondo del cinema e della cultura, dando così luogo a ulteriori momenti di condivisione.

Questo il calendario

* 07 – 13 luglio | Casa Jannacci | MUNICIPIO 5

* 14 – 20 luglio | davanti a Liceo Scientifico Vittorio Veneto e ITIS Ettore Conti | MUNICIPIO 7

* 21 – 27 luglio| Giardini Oreste del Buono | MUNICIPIO 4

* 28 luglio – 03 agosto | Barrio’s | MUNICIPIO 6

* 04 – 10 agosto | Piazzale Giulio Cesare | MUNICIPIO 8

* 18 – 24 agosto | Villa Litta | MUNICIPIO 9

* 25 – 31 agosto | Piazza Leonardo Da Vinci | MUNICIPIO 3

* 01 – 07 settembre | Cooperativa Labriola | MUNICIPIO 8

* 12 – 18 settembre | Piazza Anita Garibaldi | MUNICIPIO 7

Nuove mostre da vedere

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia è partner scientifico de La visione di Leonardo, mostra diffusa permanente dedicata a Leonardo da Vinci, attraverso le interpretazioni di 8 artisti digitali.

Il progetto propone un vero e proprio itinerario digitale attraverso i luoghi della città di Milano legati a Leonardo, con uno sguardo alla città contemporanea. Piazza Gae Aulenti, Parco Sempione, Castello Sforzesco, Piazza della Scala, Palazzo Reale, Conca del Naviglio, Darsena e il Museo stesso: in ognuna delle 8 tappe, un’installazione digitale con animazioni tridimensionali e un audio presenteranno la visione dell’artista in un dialogo con la visione di Leonardo e con la realtà circostante.

Scaricando l’app ImaginAR, è possibile individuare i luoghi dove l’installazione è resa visibile in realtà aumentata: i contenuti artistici vengono visualizzati proprio grazie alla fotocamera del telefono e integrati con gli spazi aperti, per lo più pubblici, in relazione alle superfici piane e sgombre, come ad esempio pavimentazioni, selciati, prati.

La mostra diffusa è fruibile sia in autonomia, sia prenotando uno speciale tour insieme a una guida specializzata, con la possibilità di includere la visita al Museo. Tutte le informazioni sul sito.

A Sesto San Giovanni, invece, fino al 21 dicembre, la Galleria Campari apre le sue porte per la mostra Depero Campari: il bianco e nero a colori, che celebra il 130º anniversario dalla nascita del grande artista futurista Fortunato Depero (1892-1960). L'artista collaborò con Davide Campari negli anni '20 e '30 del Novecento, realizzando i famosi bozzetti per le pubblicità dei suoi prodotti, esposte in mostra.

Nel 1932, ideò la bottiglietta per il primo aperitivo monodose, con la forma di un calice rovesciato. Fu allora che cominciò la produzione industriale del celebre aperitivo, che compie oggi 90 anni.

Infine, da WineArts, in via Ravizza, è in corso la mostra Wanderlust Summer, una collettiva che vede esporre, per la prima volta in Italia, l’artista africano Nii Odai e la cinese Zhang Le. A completare il cerchio di questo viaggio estivo le opere dell’artista albanese Iskra Shahaj.

Tre artisti e un solo tema, tre modi di guardare l’estate cercando di immortalarla prima che fugga e di rubarne un granello da fissare sulla tela prima che passi per sempre lasciando spazio alla malinconia dell’autunno.

Un tuffo fra i girasoli

Dopo il successo di Tulipani delle Meraviglie, Garden Steflor a Vimodrone organizza Agricola delle Meraviglie, progetto green il cui obiettivo principale è quello di avvicinare a uno stile di vita sano, in armonia con l'ambiente.

Il 25 giugno è stato inaugurato il Campo di Girasoli, che si estende per oltre un ettaro tanto da essere uno dei più vasti in circolazione. Qui si potranno ammirare 35.000 girasoli (di dieci varietà diverse) che convivono con altri fiori da campo, favorendo la biodiversità e creando un ambiente floreale adatto per il ripopolamento di api, farfalle e insetti attraverso l'impollinazione.

In programma anche lezioni di yoga nel campo, come quella di sabato 9 luglio dalle 18:45 alle 20:00.

Brianza Uke Festival

Domenica 10 luglio, all'interno del festival del Parco Tittoni arriva il Brianza Uke Fest, kermesse dedicata allo strumento estivo (e non solo) per eccellenza, l'ukulele.

Per un giorno il parco si trasforma in Honululu, ospitando un programma di eventi adatti a tutti - da laboratori e workshop ad incontri e sessioni musicali. Particolare attenzione sarà data anche ai bambini e ai ragazzi con la passione per la musica.

I visitatori potranno inoltre provare dei massaggi hawaiani e scoprire numerose bancarelle a tema, assagiando cibo di strada grazie ai food truck presenti.

In serata sono inoltre previsti i concerti di The Royal Ukulele Pirate Orchestra e Renè Rassi.

Ikea per il Pride

Ikea Italia, nel corso del mese del Pride, organizza per sabato 9 luglio alle ore 17, presso lo store di Corsico, un incontro che vedrà protagonisti il conduttore radiofonico Diego Passoni e AGEDO Milano, l’associazione di genitori, parenti, amiche e amici di persone lesbiche, gay, bisessuali, trans*, + che da quasi 30 anni affianca i genitori nel percorso di coming out dei figli e delle figlie.

Un momento di confronto per raccontare, partendo da un’esperienza di vita vissuta, quanto sia importante il supporto del contesto familiare e sociale e come questo possa esprimersi concretamente ogni giorno.

L’incontro fa parte della più ampia iniziativa “Home Pride Home”, lanciata da Ikea Italia lo scorso maggio con l’obiettivo di invitare la maggior parte delle persone a mostrare il proprio supporto alla comunità LGBTQ+, a partire dall’ambiente di casa.

Una gita sul lago di Como

Se volete una pausa rigenerante, rinfrescante ed esclusiva a un tiro di schioppo da Milano, il nuovissimo MOR Beach Club sul Lago di Como è quello che fa per voi.

Situato nell'ex Lido Cadenabbia, a pochi passi da Tremezzo, MOR è il luogo perfetto per evadere dal caos cittadino, e la meta ideale per un pranzo da leccarsi i baffi, godendo della bellezza unica del lago.

Dalla sua invidiabile posizione fronte lago, infatti, MOR gode di una vista panoramica su Bellagio e, con la sua proposta, è in grado di unire lo stile di vita della cultura milanese in un'atmosfera unica e sofisticata.

La struttura si sviluppa in un'area di oltre 2.300 mq e comprende un ristorante, una spiaggia privata, una terrazza e una piscina esterna arredata con cabine.

Tutti gli ambienti sono stati accuratamente selezionati in una palette di colori che richiama gli elementi circostanti: dalle tenui sfumature della terra e della sabbia, al blu provençal e alle sfumature grigie del lago. L’architettura e gli interni sono a cura dello studio internazionale di architettura, progettazione e design De.Tales.

L'esperienza multisensoriale di MOR prende vita sotto la direzione creativa dello chef israeliano Sharon Cohen, proprietario di Shila, uno dei ristoranti più rinomati di Tel Aviv. Cohen usa la sua cucina per dare vita a uno "spirito Middleterranean" - un meticoloso equilibrio tra i sapori mediorientali e le tradizioni del mediterraneo.

Il concept dello Chef si combina perfettamente con la proposta di cocktail ideati dall'esperto di mixology Emanuele Broccatelli e le proposte del Pastry-Chef Fabrizio Fiorani, curiose e moderne.

Aperto dalle 10:00 alle 22:00.