Justin Bieber vuole vendere la sua casa di Beverly Hills, completamente arredata in pieno stile Bieber, e lo annuncia su Instagram con tanto di foto

Poco dopo essersi sposati per la seconda volta, Justin Bieber e Hailey Baldwin hanno deciso di vendere la loro casa di Beverly Hills.

Per farlo, hanno deciso di postare 13 immagini della dimora su Instagram, mettendo in mostra gli interni in legno e acciaio, molte opere d'arte contemporanea e decorazioni in quello che potremmo definire stile Bieber.

**Hailey Baldwin racconta il vero segreto del suo matrimonio felice con Justin**

(Continua sotto la foto)

«Penso di voler vendere la mia casa a Beverly Hills, chi la vuole?»

Ha scritto Justin sotto la prima foto della casa che ha pubblicato, che vanta un'intera parete di finestre di vetro con telaio in acciaio e una sezione blu polvere.

Nella foto successiva il cantante spiega che venderà la casa completamente ammobiliata e con tutto ciò che è attualmente al suo interno, compresa un'opera d'arte di grandi dimensioni con le parole Ti amo! sul muro di fronte alle finestre.

Sullo sfondo si può vedere una cucina illuminata con un'isola centrale, ripiano in marmo e armadi in rovere bianco.

Un'altra immagine mostra una grande scala, con pezzi d'arte sulle pareti sia in fondo che in cima alle scale.

Un gigantesco dipinto del logo per il marchio di abbigliamento di Bieber, Drew House, è appeso in fondo alla scala.

Sempre dalle foto si identifica una stanza dello svago e un angolo della casa dedicato al relax, con una sedia appesa al soffitto e una foto di dimensioni giganti di lui e Hailey che si baciano sulla spiaggia.

Completano la supposta planimetria: un teatro, una biblioteca con pannelli in legno, una nuovissima piscina a sfioro e una capanna con camino.