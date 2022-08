Termine che causa spesso confusione, la cancel culture è arrivata anche in Italia. Ecco cos'è e quali personaggi pubblici ne sono stati vittime

Negli ultimi, turbolenti anni, il fatto che una persona possa essere "cancellata" è diventato un argomento di dibattito polarizzante.

L'ascesa della cancel culture, che tradotto in italiano significa "cultura della cancellazione", è principalmente avvenuta in America e regno Unito, ma ha trovato spazio anche in Italia.

Probabilmente infatti avete già sentito il termine cancel culture o forse avete sentito parlare di qualcuno che è stato "cancellato". Ma potreste non sapere cosa questo significhi veramente.

In Italia, infatti, ci sono spesso incomprensioni e una certa confusione su cosa questo termine significhi davvero. Se ne parla in modo impreciso, limitando il fenomeno a una serie di “boicottaggi”. Ma la realtà è più complessa di così.

Scopriamo allora meglio cosa significa questo termine, cosa vuol dire davvero cancellare qualcuno e chi - tra i personaggi famosi - è stato cancellato.

Cosa vuol dire esattamente cancel culture?

In poche parole, la cancel culture è l'idea di togliere il sostegno a un individuo, alla sua carriera, alla sua popolarità e/o fama a causa di qualcosa che ha detto o fatto che viene dal pubblico considerato inaccettabile.

Il più delle volte, le persone che vengono "cancellate" sono personaggi famosi con una certa influenza su un vasto pubblico. Si presume che ciò che hanno fatto o detto abbia causato danni a una particolare persona, gruppo di persone o comunità.

Ad esempio, molte celebrities sono state "cancellate" per aver detto o fatto qualcosa di offensivo (come commenti violenti, sessisti, razzisti, omofobi o transfobici).

Le nuove generazioni identificano la cancel culture come il modo più efficace per responsabilizzare i personaggi pubblici.

Portare il problema tra le masse costringe infatti i datori di lavoro dell'accusato/a e altri nella sfera pubblica ad affrontare la situazione e prendere le distanze da tale persona.

In altre parole, riequilibra il divario di potere tra coloro che hanno un vasto pubblico e le persone o le comunità che potrebbero risentirne negativamente.

Chi sono i personaggi pubblici che sono stati "cancellati"?

Essendo una sorta di cane da guardia dei personaggi pubblici, la cancel culture colpisce spesso il mondo dello spettacolo.

Harvey Weinstein, Bill Cosby e Kevin Spacey dopo l’accusa di molestie sul lavoro sono di fatto scomparsi, travolti da un’ondata di odio sociale che ha travalicato le aule di giustizia per finire sui social di tutto il mondo.

Sono state cancellate anche l'autrice di Harry Potter, J.K. Rowling è stata cancellata per aver fatto commenti anti-trans, e Lea Michele per il maltrattamento dei co-protagonisti di Glee.

Non solo: molti personaggi pubblici usano i social media per connettersi con i loro fan. Tuttavia, nell'era della cancel culture, alcuni di loro stanno perdendo migliaia di follower a causa del loro comportamento.

Dagli attori ai cantanti alle star dei social media, l'ascesa e la caduta dei ricchi e famosi di Hollywood può essere documentata dai loro seguaci dei social media.

Detto questo, il team di I Love Seo ha rivelato quali celebrità hanno perso follower su Instagram. Tra questi troviamo ad esempio Will Smith e Jada Pinkett Smith, che hanno perso follower dopo la famosa notte degli Oscar.

La modella Cara Delevingne è stata cancellata in seguito a un video circolato sui social in cui leccava le spalle e seguiva comportamenti bizzarri verso un'artista di colore.

L'attrice Katherine Heigl è stata cancellata dopo le accuse di essere maleducata e difficile sul lavoro, e Rita Ora dopo le accuse di appropriazione culturale e blackfishing quando i fan hanno appreso che non è nera.