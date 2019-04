Computer, mail, notifiche e smartphone sempre in mano, staccare dalla tecnologia ogni tanto è necessario: ecco come provare il detox digitale e perché

La tecnologia ha invaso la nostra quotidianità in modo dirompente.

Bip a intervalli regolari, video a volume alto che improvvisamente fanno sobbalzare, suoni che avvisano dell’arrivo di notifiche da visualizzare subito.

La tecnologia ha un lato molto utile e funzionale alla nostra vita perchè ci permette di trovare soluzioni semplici e immediate ma c’è anche un’altra parte che dovremmo considerare.

Essere iperconnessi significa perdere l’attenzione al momento che stiamo vivendo e questo può causare conseguenze spiacevoli come poca concentrazione e bassa energia.

Vi spieghiamo perché almeno ogni tanto conviene staccare dalla tecnologia e come farlo.

A cosa serve il detox digitale

Fare una qualsiasi attività e usare lo smartphone porta la nostra attenzione a dividersi.

Non abbiamo più un solo focus ma due e questo porta a vivere a metà sia una che l’altra situazione.

Permettersi di vivere appieno la cena con gli amici o il film dopo una giornata di lavoro vi farà invece sentire più presenti a voi stessi e più soddisfatti di quel momento.

Avete l'impressione di non avere mai abbastanza tempo?



Se diminuirete l’utilizzo del vostro smartphone vi accorgerete di quanto tempo potreste guadagnare da dedicare ad attività davvero produttive.

Avrete molti più momenti per la vostra mente e il vostro corpo, abbasserete notevolmente lo stress e aumenterete la consapevolezza.

Lasciate a casa i cellulari per brevi momenti



Per il detox digitale iniziate col lasciare a casa il telefono.

Non servono giornate intere, bastano le uscite brevi: scendete a portare il cane, o a bere il caffè, o a fare una passeggiata nel weekend senza portare il telefono con voi.



Dopo l'iniziale momento di smarrimento, fate caso alle vostre sensazioni e percezioni.

Disattivate le notifiche

Un’altra strategia efficace è quella di disattivare le notifiche delle applicazioni del vostro smartphone.

In questo modo potrete evitare di essere continuamente distratti dal suono di avviso o dallo schermo che si illumina.

Ogni volta che la vostra attenzione si disperde diminuite anche la concentrazione che mettete nel compito interrotto.

Lasciate il telefono in un'altra stanza



Se fate parte del gruppo di persone che controllano ossessivamente le mail e aggiornano costantemente i social, tocca essere più drastici.

Un metodo utile per chi proprio non riesce a fare a meno del telefono è lasciarlo in un'altra stanza.

Questa scelta vi permetterà di rimanere concentrati nell’attività che state facendo.

Entrerete più facilmente in connessione con il presente e con voi stessi.