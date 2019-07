Quattro stanze di Buckingham Palace verrano trasformate in escape room a tema Leonardo da Vinci: ecco come funzionerà e quanto costa partecipare

A tutti i superfan della famiglia reale britannica: quest'estate Buckingham Palace trasforma la Queen's Gallery in un'escape room.

Il gioco, diviso su quattro stanze, è a tema Leonardo da Vinci, in occasione della mostra in suo onore organizzata dal palazzo che celebrerà il 500° anniversario della morte dell'artista.

La mostra è intitolata Leonardo da Vinci: una vita in disegno e conterrà 200 opere disegnate a mano dal maestro stesso per celebrare la sua vita e il suo lascito.

Ma come sarà strutturata l'escape room? E come ci si partecipa?



Ecco tutto quello che sappiamo.



[Credit Photo: RoyalCollectionTrust.uk]

L'escape room, intitolata Escape Room: Leonardo Artmergency, aprirà le sue porte a squadre composte da quattro a otto giocatori, con l'obiettivo di trovare indizi all'interno di ogni disegno di da Vinci.

C'è un'età minima di 14 anni per poter partecipare. Un adulto deve essere presente per i gruppi che contengono giocatori di età inferiore ai 16 anni "A causa della complessità degli enigmi e dell'impostazione immersiva", afferma il sito web della Royal Collection Trust.

Ogni squadra ha solo un'ora per risolvere il mistero, e non serve essere un appassionato di storia dell'arte o saper tutto su Leonardo da Vinci per vincere la propria fuga.

Tutto ciò di cui si avrà bisogno per completare la mostra interattiva sarà disponibile nelle stanze all'interno del gioco.

Infine, lo staff del palazzo sarà presente per dare qualche suggerimento utile nel caso non si riesca a continuare.

Si potrà partecipare ogni Venerdì e Sabato fino al 5 Ottobre, con 4 slot al giorno.

Il prezzo si aggira intorno ai 180 euro per team.